Séparés à la naissance, des jumeaux se rencontrent 81 ans plus tard

81 ans et 6 mois, c’est le temps qu’il a fallu pour Paul et Claudine, deux jumeaux, pour se rencontrer après la naissance. Des retrouvailles bouleversantes qui prouvent qu’avec de la détermination, tout est possible.

Le 19 octobre 2024 restera à jamais comme le plus beau jour de la vie de Paul et Claudine, deux jumeaux qui se sont enfin trouvés, 81 ans et six mois après leur naissance. Nés sous X à l’hôpital de Vernon le 16 avril 1943, ils sont rapidement placés dans un orphelinat. Paul est rapidement adopté mais ses parents adoptifs apprennent trop tard que l'enfant a une jumelle. Hélas, le temps qu’ils l'apprennent, la jumelle a elle aussi trouvé un foyer.

Assez jeune, Paul a toujours entrepris de rencontrer “sa moitié” comme il l’appelle. Cependant, ni la préfecture de l’Eure, ni l’orphelinat, dont les archives sont parties en fumée dans les années 70, ne lui permettent de retrouver la trace de sa soeur. Par ailleurs, la mission se complique puisque sa soeur, que les infirmières ont prénommée Brigitte, a été rebaptisée Claudine par ses parents adoptifs.

Crédit photo : L’Eclaireur-La Dépêche

Dans une impasse, Paul abandonne son rêve, mais c'est sans compter sur l’acharnement de sa fille, Laura, qui prend le relais. Sur une page Facebook dédiée aux personnes désireuses de retrouver des proches, elle envoie un message le 30 septembre dernier.

Des retrouvailles inespérées

Son message attire l’attention d’une certaine Annie, spécialisée en généalogie. Elle contacte Laura et évoque “une piste prometteuse”. La piste est concluante puisque quelques semaines plus tard, Laura parvient à entrer en contact avec sa tante au téléphone. Elle apprend alors que Claudine a aussi nourri le rêve de retrouver son frère toute sa vie.

Crédit photo : L’Eclaireur-La Dépêche

C’est donc le 19 octobre dernier que Paul et Claudine ont pu enfin se rencontrer. Ils réalisent alors qu’ils vivaient à 70km l’un de l’autre pendant toutes ces années. Si Claudine habite dans les Yvelines, elle est déjà venue plusieurs fois à Rouen, où habite Paul, pour passer des vacances. Paul imagine alors qu’ils auraient pu se croiser tellement de fois sans savoir qu’ils étaient les jumeaux qu’ils ont cherché toute leur vie.

Désormais, plus question de se séparer. Les jumeaux prévoient de se voir aussi souvent que possible, estimant avoir beaucoup de temps à rattraper.