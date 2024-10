Ces jumelles influenceuses dévoilent leur habitude « intime » et dégoûtent les internautes

Alors qu’elles participaient à un podcast, deux jumelles influenceuses américaines ont fait un révélation très intime, qui a choqué les internautes.

Brigette et Danielle Pheloung sont deux influenceuses qui cartonnent aux États-Unis.

Comme le précise le site Unilad, ces deux jumelles ont acquis une certaine notoriété au fil des ans. Résultat : des centaines de milliers de personnes les suivent sur les réseaux sociaux.

Ces New-Yorkaises de 27 ans sont connues pour leurs contenus de fitness, mode et lifestyle. Le hic ? Alors que tout leur réussit, les deux sœurs ont récemment choqué leurs fans après avoir fait des révélations sur l’une de leurs habitudes.

Il y a quelques jours, Brigette et Danielle Pheloung ont participé à un épisode du podcast Gals on the go. Au cours de cette interview, les jeunes femmes ont révélé qu’elles partageaient quelque chose «d’assez intime».

Crédit Photo : Gals On The Go / Capture d’écran Youtube

Les jumelles dévoilent l’une de leurs habitudes et choquent les internautes

Comme le précise Danielle, elles ne possèdent qu’un seul… soutien-gorge.

«Vous voulez savoir quelque chose de fou ? En fait, je suis gênée de le dire... Nous n'avons qu'un seul soutien-gorge», a indiqué la jolie blonde sur le plateau de l’émission.

Cette révélation a beaucoup surpris les animatrices du podcast, Brooke Miccio et Danielle Carolan.

«Nous n'avons qu'un seul soutien-gorge parce que nous n'en portons pas, mais à chaque fois que nous en avons besoin, nous nous battons pour l'avoir», a poursuivi la jeune femme. @galsonthegopodcast any twins out there also doing this?? @Brooke Miccio @DANIELLE CAROLAN @ACQUIRED STYLE @DaniellePheloung original sound - Gals on the Go Podcast

Vous l’aurez compris, les principales concernées portent l’unique soutien-gorge de leur garde-robe à tour de rôle. Et ce n’est pas tout. Les sœurs Pheloung partagent aussi leurs sous-vêtements.

Crédit Photo : Danielle Pheloung / Instagram

Cette séquence a été publiée sur Tiktok, où elle est devenue virale. Sans réelle surprise, les propos des jumelles ont fait réagir de nombreux internautes. Verdict ? Certains utilisateurs ne comprennent pas cette habitude.

«Les jumeaux sont vraiment bizarres», «Je suis choquée», «Partager des sous-vêtements, c’est complètement insensé !», «Elles dépassent les limites, selon moi», peut-on lire parmi les réactions.

Toutefois, d’autres personnes ont pris la défense Brigette et Danielle Pheloung. C’est le cas de cette utilisatrice, qui explique qu’elle fait la même chose avec sa sœur jumelle.