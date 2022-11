Voici les toilettes publiques les plus luxueuses et les plus chères du monde

L’entreprise californienne Jupe a réinventé les toilettes publiques et mobiles dans une version ultra luxueuse.

Pas sûr d’oser y poser une fesse. Un entreprise californienne a choisi de construire des toilettes mobiles ultra luxueuses. Un projet intitulé The Portal et créé par Jupe, une start-up spécialisée dans la création de tentes de camping de luxe, surfant ainsi sur la tendance du “glamping” - contraction de "glamour" et “camping”.



Crédit :Jupe/AD

Des toilettes publiques de luxe

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces toilettes mobiles ultra luxueuses ont été conçues comme un prisme trapézoïdal avec des parois à l’effet miroir et une fenêtre qui offre une vue imprenable sur la nature. Dans ces toilettes, le confort est au rendez-vous. À l'intérieur, la structure est composée d’une ventilation en continu. Des toilettes équipées de panneaux solaires pour n’être jamais hors réseau. Autre plus : la possibilité d’ajouter le wifi dans ces toilettes publiques. De quoi rester connecté en pleine nature.



Crédit : Jupe/AD

Bémol : pour les établissements de luxe qui voudraient s’offrir cette merveille, le prix reste très élevé : The Portal coûte 8 995 $ soit environ 9000€. Oui, vous avez bien lu. Une version moins chère est également disponible : 4 995 $ soit 5000€ pour un modèle qui exclut de nombreuses fonctionnalités de haute technologie.

Des toilettes mobiles de luxe qui ont déjà fait un carton puisque tout est déjà épuisé. Pour les prochains modèles, une liste d’attente est déjà ouverte. Alors, qu’en pensez-vous ?



Crédit : Jupe/AD