Ulyssia : ce mégayacht de luxe est plus grand que le Titanic ou la Tour Eiffel... et vous pourrez y vivre !

D'ici à l'an 2028, un nouveau type de yacht devrait s’inviter sur les océans grâce à l’entreprise Ulyssia Residences. Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Visite guidée. Et s’il était possible de vivre sur un yacht plus grand que le Titanic ? C’est le pari fou que s’est lancée l’entreprise Ulyssia Residences. Pour 2028, la construction d’un bateau luxueux hors norme est prévue. Le projet d’envergure ? Proposer aux personnes fortunées, la possibilité de s’offrir une résidence luxueuse sur un yacht d’exception.



Crédit : Ulyssia Residences AG

Au programme de ce projet ?

Construire un mégayacht de 324 mètres de long, soit plus grand que la Tour Eiffel et que le Titanic. En plus de sa taille, ce bateau de croisière comportera 132 résidences disponibles à la location. Tous les appartements auront une surface allant de 112 mètres carrés à plus de 1000 mètres carrés. 22 autres logements seront prévus afin d'accueillir des invités.

Crédit : Ulyssia Residences AG

Crédit : Ulyssia Residences AG

Le plus pour les futurs locataires ? Étant donné qu'il s'agit d'un bail de “longue durée, les futurs locataires auront la possibilité d'opter pour l'un des huit styles de décoration intérieure proposés”. En clair, ils pourront créer l’appartement de leur rêve, sur-mesure. Bien entendu, le bateau comprendra un espace de spa, un sauna, une piscine, une salle de sport, un centre médical, plusieurs restaurants de chefs renommés, une épicerie, un héliport, un centre de plongée et de nombreuses autres activités, comme le rapporte 20 Minutes.

Crédit : Ulyssia Residences AG

Crédit : Ulyssia Residences AG

Le yacht du futur

Ce mégayacht s’inscrira également comme un yacht d’une toute nouvelle génération avec des moteurs hybrides, propulsé au méthanol et à des biocarburants ainsi que des panneaux solaires. Interrogé sur le projet, Alain Gruber, CEO d'Ulyssia Residences, a déclaré à Robb Report : “le concept derrière l'Ulyssia est de parcourir le monde, mais de chez soi. Chaque jour, on peut sortir et découvrir de nouvelles destinations dans le monde entier, tout en retrouvant sa famille le soir, entre ses quatre murs.” Une autre façon de voir le monde.

Côté prix, aucune annonce n’a encore été faite, toutefois, les baux des locataires pourront s’étendre jusqu’à 50 ans. Les travaux devraient s’achever en 2028. Il faut bien l’admettre, le concept fait rêver.

Crédit : Ulyssia Residences AG