Aya Nakamura devient le symbole de la beauté à la française dans une campagne inédite

La chanteuse française Aya Nakamura prête son image à une célèbre marque de luxe dont les images habilleront des monuments de Paris pendant l’été.

Les visiteurs étrangers et les Parisiens auront toutes les vacances d’été pour découvrir la nouvelle campagne à laquelle participe Aya Nakamura. Dans les aéroports ou sur la façade des Galeries Lafayette Haussmann, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde prête son image à une grande marque de luxe française.

Aya Nakamura s’est en effet associée à Lancôme et l’agence Publicis Luxe dans une campagne intitulée « Beauty Never Stops » (la beauté ne s’arrête jamais). Une bonne façon de montrer la beauté sous toutes ses formes. C’est aussi l’occasion pour Lancôme d’attirer plus de monde vers ses produits tant l’interprète de Djadja est populaire auprès des jeunes générations. Mais aussi car les images s’affichent en format géant dans les différents lieux qui les accueilleront.

Une campagne digitale ambitieuse sur les monuments de Paris

Pour mettre en avant ce message positif sur la beauté et ainsi encourager les femmes à embrasser leurs différences, Aya Nakamura a été photographiée par le spécialiste du genre : Sølve Sundsbø. Le photographe norvégien est connu pour ses nombreux portraits dans la mode.

Cette fois-ci, il met en valeur Aya Nakamura dans des visuels innovants qui seront visibles jusqu’au 31 août dans les aéroports (et du 22 au 29 juillet aux Galeries Lafayette). Lancôme et Publicis Luxe ne s’arrêtent pas là puisque la campagne se poursuit également en numérique sous la forme d’un écosystème digital.

Les visiteurs de Paris pourront ainsi découvrir des vidéos en réalité augmentée et des expériences immersives et interactives. Ces vidéos seront projetées sur des monuments parisiens pour en faire une expérience unique et marquante. Alors, ouvrez l'œil.

