Dolce & Gabbana lance son premier parfum de luxe... pour chien ! Et il a un petit truc en plus

Et si vous pouviez parfumer chaque matin votre animal de compagnie pour lui offrir une odeur encore plus craquante ? La griffe italienne Dolce & Gabbana, a rendu cela possible.

Non, il ne s’agit pas d’un poisson d’avril lancé par une marque, mais bel et bien de la réalité. La griffe de haute couture Dolce & Gabbana lancera le 16 août prochain une nouveauté inédite et encore jamais vue sur le marché du luxe… un parfum pour chien ! Intitulé Fefé, ce parfum pour toutou est envoûtant avec ses notes boisées et musquées. Il s’agit de la première brume parfumée pour chiens de la Maison. Pour créer cette brume, la griffe s’est inspirée de l’amour sincère de Domenico Dolce pour son fidèle chien Fefé. “Un parfum tendre et délicat conçu pour une routine de beauté ludique”, indique la maison.

Bien entendu, cette brume a été conçue pour la santé de tous les chiens. Ainsi, elle est sans alcool, approuvée par les vétérinaires et appréciée des chiens. Après des tests effectués, 100 % des personnes conviennent que la fragrance est bien acceptée par le chien, 100 % des personnes conviennent que le produit est doux, 90 % des personnes conviennent que le parfum dure toute la journée. Côté odeur, on y retrouve des notes d’Ylang-ylang, de Musc et de Santal.



Crédit : iStock

Comment utiliser ce parfum sur son chien ?

Pour l’utiliser, il suffit de vaporiser la brume Fefé sur vos mains ou sur une brosse, puis de masser ou brosser le pelage de son chien du centre du corps vers la queue. Le but ? Lui offrir des douces caresses parfumées. Attention toutefois : on évite de diffuser le parfum dans les yeux ou sur la truffe de son chien. Dolce & Gabbana a également travaillé le sens du détail sur le flacon de la brume avec un design unique alliant deux couleurs : du vert et du rouge avec un détail de patte de chien en or. Sublime !



Crédit : Dolce & Gabbana

Au niveau du prix, il faudra compter 99€ pour ce parfum de chien. Mais après tout, rien n'est trop beau pour son animal de compagnie, n’est-ce pas ? Pour l’instant, l’article est en précommande sur le site de la marque. La sortie est prévue pour le 16 août 2024.

Alors, vous allez craquer ?