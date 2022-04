En résolvant chaque énigme de cet escape game, vous recevez un verre de vin en récompense

Si vous êtes amateur des jeux d'évasion, sachez qu'il existe un escape game insolite situé au cœur d’un domaine viticole, dans un château. L’occasion idéale pour allier plaisir gustatif et jeu.

Crédit photo : iStock

Lancé en 2004, l’escape game est un jeu d’évasion qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des années. Aujourd’hui, il est possible de retrouver une multitude d’escape game partout dans le monde, qui abordent tous des thèmes différents. On peut par exemple participer à des jeux d’évasion autour des séries cultes comme La Casa de Papel, ou des films emblématiques comme Titanic.

Les escape game sont de plus en plus insolites. Mais si vous voulez vous faire plaisir et profiter d’une dégustation tout en jouant, nous avons trouvé le jeu d’évasion parfait pour vous.

Un escape game dans un domaine viticole

En Californie, dans le château de St Jean, un escape game a été installé au cœur d’un vignoble. Pour participer au jeu, il faut constituer des équipes de 6 à 12 joueurs, et réussir à résoudre des énigmes pour débloquer les secrets du château de St Jean. Si le cadre de cet escape game est insolite, ce jeu a un autre atout : à chaque fois que vous résolvez une énigme, vous êtes récompensés par un verre de vin. De quoi motiver les joueurs à trouver les bonnes réponses.

Crédit photo : iStock

Pour participer à cet escape game, il faut débourser environ 60 euros par personne. Si ce tarif peut paraître plus cher que celui des autres jeux d’évasion, il ne faut pas oublier que les consommations sont comprises dans le prix.

Si vous ne voulez pas vous déplacer jusqu’en Californie pour tenter l’aventure, sachez qu’il existe un autre escape game oenologique en France. Il est situé dans le vignoble de Chinon, dans l’Indre-et-Loire. Parfait pour les amoureux du vin, il suit le même système que le château de St Jean, puisque les joueurs sont ici aussi récompensés par un verre de vin à chaque bonne réponse. L’occasion de découvrir de nouvelles saveurs gustatives tout en s’amusant.