À 23 ans, Joseph est commercial en vin, il nous fait découvrir son métier attractif et passionnant

On a suivi un commercial en vin travaillant pour une cave coopérative en immersion pendant une journée. Une expérience instructive et passionnante.

Ce n’est un secret pour personne : le vin est un symbole de la culture tricolore. Mais ce n’est pas tout. Ce produit joue aussi un rôle important dans l’économie française et dans le secteur agroalimentaire.

Et ce n’est pas Joseph qui oserait dire le contraire. Du haut de ses 23 ans, il exerce le métier de chef de secteur, et plus précisément celui de commercial en vin. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses journées de travail sont captivantes.

Crédit Photo : iStock

Il faut dire que sa profession lui permet d’exploiter plusieurs compétences à la fois. Entre la prospection, les dégustations avec les potentiels clients, les visites dans les magasins de producteurs, Joseph ne s’ennuie jamais.

Par exemple, ce responsable des ventes adore rencontrer ses clients en physique pour expliquer le travail de vinification fait à partir de la récolte de raisin des producteurs adhérents à la cave et pour déguster le vin : «J’adore le côté relationnel, savoir à qui je parle, raconter l’histoire du produit que je vends. Pour moi, c’est important de les voir en face à face».

À travers son témoignage, Joseph met en lumière son métier passionnant et accessible. Car, à seulement 23 ans, ce passionné endosse déjà un grand nombre de responsabilités.

L’agroalimentaire : un secteur qui recrute

Si le secteur agroalimentaire séduit autant, c’est parce qu’il offre une perspective d’avenir pour la jeune génération. Diversité des filières et des métiers, opportunités de carrière, évolution, équipements de pointe… Il y en a pour tous les goûts !

Conseiller technique aux agriculteurs, technico-commercial, opérateur de production, conducteur de machine ou de ligne de production alimentaire, technicien de maintenance… Tous ces métiers recrutent en masse. Si certaines filières exigent des compétences bien spécifiques, d’autres, en revanche, ne nécessitent pas de formation.

Crédit Photo : iStock

En effet, les entreprises forment leurs salariés et les aident à développer tout un savoir-faire. Vous l’aurez compris, l’agroalimentaire est un secteur qui permet d’évoluer professionnellement.

De plus, ce secteur résiste mieux à la crise que d’autres secteurs industriels. Résultat : il y aura toujours du travail ! L’agroalimentaire s’adresse à toutes les personnes qui aimeraient donner un sens à leur vie professionnelle en participant à nourrir la population tout en préservant les ressources de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous à cette adresse.