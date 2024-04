VIDÉO - Il court un marathon et se ravitaille en buvant 25 verres de vins différents pendant la course

À l’occasion du marathon de Londres, organisé ce dimanche 21 avril, un expert en vins a décidé de se ravitailler en testant 25 crus différents tout au long de sa course.

Courir un marathon est un exploit sportif qui peut être à la portée de tous et de toutes avec un minimum d’entraînement. Cependant, on est loin d’imaginer qu’il est possible d’en compléter un en ne buvant que du vin !

C’est pourtant le challenge un peu fou réussi par Tom Gilbey, qui s’autoproclame “Wine Guy” (“Le gars du vin” en français, ndlr). Le marathonien oenologue s’est lancé le défi de courir le marathon de Londres, ce dimanche 21 avril, en testant à l’aveugle plusieurs grands crus de vins durant son parcours.

7 bonnes réponses sur 25 !

Au total, il a dégusté 25 verres de vins, issus de crus différents, réalisant une vidéo de son expérience. Publiée sur TikTok, sa vidéo est rapidement devenue virale. Sur les vingt-cinq crus testés à l’aveugle, il a réussi à en reconnaître 7 correctement, 14 presque correctement et a fait 4 erreurs.

Crédit photo : iStock

Tom Gilbey a également profité de l’occasion pour lever 13 000 euros pour un hospice situé dans le comté d’Oxfordshire. Sur TikTok, de nombreux internautes ont salué l’initiative de l’expert en vins. Certains ont été impressionnés par sa prouesse de courir le marathon en buvant du vin, tandis que d’autres auraient certainement lâché l’affaire au bout de quelques verres.