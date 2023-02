Angleterre : un homme se lève à 3 heures du matin tous les jours pour courir un marathon avec ses chiens

En Angleterre, un homme n’hésite pas à se réveiller à 3 heures du matin tous les jours pour courir un marathon avant de se rendre au travail.

Aaron Robinson est un Britannique qui n’a pas froid aux yeux. La raison ? Ce dernier s’est donné pour mission de courir un marathon complet tous les jours.

Depuis deux mois, ce travailleur humanitaire et ses deux border collies, Inca et River, se lèvent à 3 heures du matin pour aller courir. Au total, le joggeur et ses compagnons poilus parcourent plus de 40 kilomètres en cinq heures.

Crédit Photo : Aaron Robinson/ SWNS

Comme le précise le média anglais, ils empruntent un circuit autour de Wanstead and Epping Forest, un parc situé dans l'est de Londres. Samedi 18 février, le jeune homme a couru son 63e marathon consécutif.

Crédit Photo : Aaron Robinson/ SWNS

«C’est assez difficile»

Sans surprise, le fait de courir un marathon tous les jours n’est pas une tâche facile et demande un effort physique considérable : «C'est assez difficile de dormir suffisamment, de consommer suffisamment de calories et d'aller travailler ensuite», a indiqué Aaron Robinson.

Avant d’ajouter : «On ne récupère pas à 100% avant de commencer le suivant». Toujours selon le site britannique, le marathonien collecte également des fonds pour son association «Hope For Justice», qui lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage moderne.

«Les victimes de l'esclavage moderne et de la traite des êtres humains ne peuvent pas s’enfuir. Parfois, on leur vole leur passeport, elles sont menacées, elles sont battues», a expliqué le principal concerné.

Une chose est sûre : Aaron Robinson va peut-être décrocher le record du monde de marathons consécutifs : «Nous attendons avec impatience de recevoir des preuves», a déclaré le Livre Guinness des records.

Crédit Photo : Aaron Robinson/ SWNS