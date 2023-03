Cette école menace de sanctionner ses élèves s'ils ne parviennent pas à vendre leurs tickets de tombola

Dans un collège en Belgique, un professeur a menacé de sanctionner ses élèves si ces derniers ne vendaient pas leurs tickets de tombola. Un comportement inacceptable dénoncé par un père de famille.

Si vous avez des enfants dans votre entourage, ces derniers vous ont peut-être déjà demandé d’acheter des tickets pour la tombola de leur école. Chaque année, de nombreux établissements scolaires organisent des tombolas pour financer des voyages scolaires, des projets ou des sorties.

Généralement, les enfants arrivent à vendre quelques tickets de tombola à leurs proches, qui peuvent en acheter un seul ou plusieurs.

Cependant, tout ne se passe pas toujours comme prévu. C’est le cas dans un collège à Bruxelles. Un petit garçon en classe de 6ème et ses camarades sont obligés de trouver un moyen pour vendre leurs tickets de tombola, sous peine de sanctions. Une injustice expliquée par un père d’élève.

« Mon fils de onze ans et les autres élèves de sa classe ont reçu des carnets de billets de tombola de leur professeur en vue de la fancy fair de l’école qui doit avoir lieu prochainement. Chaque carnet vaut sept euros. En rentrant de l’école, il m’a expliqué que le prof avait menacé de sanctionner les élèves qui n’en vendraient aucun », a témoigné le père de famille.

Des élèves menacés de sanctions pour une tombola

Cette pression exercée sur les enfants déplaît beaucoup à l’homme qui dénonce le comportement du professeur. Selon lui, l’école cherche uniquement à récolter un maximum d’argent, « ce qui revient indirectement à demander aux parents de payer ».

« Évidemment que je vais acheter des billets à mon fils mais là, cette pression a été formulée de manière très claire. En plus, il n’y a pas vraiment de but éducatif à la vente. Si c’était pour récolter des fonds pour une cause caritative à laquelle les enfants seraient sensibilisés en classe, ou même pour qu’un voyage scolaire coûte moins cher à l’ensemble, il n’y aurait pas de souci, mais ce n’est pas le cas ici », a affirmé le père d’élève.

Selon la Ligue des Familles, il est illégal d’obliger un enfant à vendre des tickets de tombola. En faisant cela, les écoles demandent des frais scolaires déguisés, ce qui est totalement interdit.