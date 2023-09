Cette femme accouche dans l'océan et reçoit une pluie de critiques

En juillet dernier, une mère de famille a divisé la toile après avoir publié des photos de son accouchement sur Instagram. Le hic ? Cette dernière a choisi de donner la vie dans l’océan. Une décision qui ne passe pas auprès des internautes.

Magique, extraordinaire, mais aussi douloureux et difficile, l’accouchement constitue un moment important dans la vie d’une femme. Et ce n’est pas María Luna qui oserait dire le contraire.

Comme le précise Marie France, la jeune femme très croyante a décidé de donner la vie loin de l’enceinte hospitalière. En effet, cette dernière rêvait de donner à sa fille au bord d’une plage, dans l’océan.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que María Luna a exaucé son souhait. Par chance, son accouchement naturel s’est déroulé sans accroc. À noter que la mère de famille était accompagnée de son mari et d’une autre femme restée anonyme, explique le magazine féminin.

«Dieu a permis que l’accouchement commence à l’aube pour que nous puissions être seuls sur la plage et accoucher en privé. Lorsque je suis entrée dans l’eau, je n’en suis jamais ressortie. J’y suis restée plus de deux heures. J’ai respiré et je me suis concentrée sur Dieu,c’était magnifique pour moi de sentir que mon mari était à mes côtés et qu’il priait pour notre famille », a-t-elle expliqué.

La jeune femme s’attire les foudres des internautes

Le 17 juillet dernier, María Luna a publié des images de son accouchement sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, la jeune maman ne s’attendait pas à recevoir des critiques sous sa publication.

Dans les commentaires, les internautes ont pointé du doigt le comportement jugé «irresponsable» de la jeune femme :

«Je pense que c’est une mauvaise publicité : je n’encouragerais jamais quelqu’un à accoucher en mer, c’est vraiment irresponsable», «Tout cela est très romantique, mais en cas de complications, qui s’occupera de l’accouchement», peut-on lire parmi les réactions négatives.

De son côté, une médecin s’est empressée de donner son avis en soulignant que ce type d’accouchement présentait des risques : «En tant que mère, je peux me réjouir de regarder la vidéo, mais en tant que médecin, je préfère éviter les risques inutiles pour le bébé et la mère», a écrit la professionnelle de santé.

Avant d’ajouter : «Actuellement, nous pouvons garantir un accouchement beaucoup plus sûr dans un hôpital ou au moins dans un environnement moins risqué».

Face à la polémique, María Luna a publié un autre message dans lequel elle revient sur ses propos : «Je ne dis pas que tout le monde devrait accoucher dans la mer, je dis simplement qu’il faut trouver l’endroit idéal pour vivre ce moment important. Que ce soit chez soi, à la maternité ou dans des centres qui respectent le processus physiologique, l’essentiel est de décider en pleine conscience: c’est tout ce qui compte».