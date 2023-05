Cette grand-mère allaite son fils et...son petit-fils

Devenue grand-mère très jeune, Jane McNeice avait également donné naissance à un nouvel enfant au même moment. L’occasion pour elle d’allaiter les deux bébés.

Auteure et businesswoman, Jane McNeice est également une jeune grand-mère. Âgée de 47 ans, elle est devenue grand-mère à l'âge de 35 ans, lorsque sa fille Laura, âgée de 15 ans, a donné naissance à un bébé. Deux ans plus tard, Jane est tombée enceinte et a mis au monde son second enfant.

Crédit photo : Caters News Agency

Ainsi, son fils Oliver et deux ans plus jeune que… sa petite-fille Evie. Quelques années plus tard, Jane et sa fille Laura ont découvert qu’elles attendaient chacune un nouvel enfant. Jane a donné naissance à Ben tandis que Laura a mis au monde une fille nommée Bella quelques semaines avant. Donc là encore, son fils était plus jeune que sa petite-fille.

Une situation ubuesque qui a fait le bonheur de la famille et leur a permis de s’entraider entre mamans pour s’occuper des enfants, notamment pour les allaiter. Si la première grossesse de Laura n’a pas été acceptée, au premier abord, par sa mère, les deux femmes ont ensuite décidé de se serrer les coudes car Jane avait également eu Laura très jeune.

Des mamans solidaires

Par ailleurs, Jane partage une autre particularité avec sa fille : elles sont toutes les deux autistes. Un handicap qui rapproche naturellement les deux mamans dans leur approche de la parentalité. Surtout lorsqu’elles se sont rendus compte qu’Oliver était aussi atteint d’autisme : “Deux mois après moi, ma fille a été diagnostiquée à l’âge de 26 ans, et trois mois plus tard, c’était au tour d’Oliver” confie-t-elle.

Crédit photo : Caters News Agency

L’avantage de leur famille est qu’Oliver est très bien entouré, par d’autres enfants dont sa nièce et son neveu, ainsi que son frère et sa soeur. Une famille qui lui permettrait d’être socialement plus à l’aise dans la vie.

Pour Jane, le fait d’être une jeune grand-mère est un cadeau car elle pourra voir grandir ses petits-enfants plus longtemps. En revanche, elle regrette de ne pas passer plus de temps avec ses petits-enfants car ses enfants occupent déjà beaucoup de son temps.