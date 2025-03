Le prix de cet aliment adoré des Français va exploser prochainement

Cet aliment rejoint ainsi le chocolat, le café et le jus d’orange au rayon des produits dont le prix a bondi ces dernières années.

Les négociations entre les fabricants et les enseignes de supermarché sur le prix des produits ne se sont pas très bien passées en février dernier. Alors que les fabricants veulent augmenter les prix, les enseignes font leur possible pour baisser leur coût et obtenir une plus grande marge.

Si la plupart des prix des produits vont rester « quasi-stables » selon Layla Rahhou, la déléguée générale de la fédération patronale des supermarchés, d’autres produits vont inévitablement connaître une forte hausse.

Ainsi, tous les produits à base de lait et de beurre seront vendus en moyenne 15% plus cher. Cela s’explique par l’augmentation du coût de l’énergie et les nombreux cas de fièvre catarrhale bovine (maladie de la langue bleue) qui touchent les bovins producteurs de lait. Cette bactérie affecte certaines parties du corps de l’animal, notamment celle qui lui sert à la production de lait.

Une augmentation de plus de 30%

Crédit photo : Igor Dudchak/ iStock

Le prix du beurre a ainsi augmenté de 34% depuis octobre 2021, selon Le Parisien. Un sérieux inconvénient quand on sait que la France est le premier consommateur de beurre dans le monde avec huit kilos par habitant et par an selon le site agriculture.gouv.fr.

En plus de cela, il faut ajouter une exportation mondiale plus importante. Le beurre français étant très apprécié à l’étranger, surtout aux États-Unis, en Chine et en Asie du Sud-Est, son exportation a connu une hausse de 8% par rapport à l’ensemble de sa production nationale. L’offre en beurre baisse donc, tandis que sa demande reste stable, entraînant ainsi une hausse des prix.

Du côté des pâtes, de l’huile d’olive et du sucre, pas de panique à avoir puisqu’ils devraient connaître une baisse de leur prix. Hors produits alimentaires, il en sera de même pour les articles de beauté, d’entretien et d’hygiène.