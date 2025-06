En Espagne, des clients français demandent à une femme d'arrêter d'allaiter son bébé au restaurant

Une femme allaitait son bébé dans un restaurant en Espagne quand des clients français se sont plaints au serveur, qui a alors demandé à sa cliente d’allaiter son enfant en cachette.

Quand il s’agit d’allaiter son enfant, les mamans n’ont pas toujours la vie facile, et les exemples sont nombreux à ce sujet. En Angleterre, une femme qui allaitait son bébé dans un café a reçu une remarque agressive des propriétaires, la forçant à partir. En France, des personnes ont demandé à une mère d’allaiter son bébé en cachette alors qu’elle se trouvait à la bibliothèque.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, ce fait s’est produit une nouvelle fois en Espagne, à Empuriabrava, le 31 mai dernier. Cèlia Macias est allée au restaurant avec son bébé de trois mois, un groupe d’amis et leurs enfants, comme le relate La Dépêche. Cependant, le bébé s’est mis à pleurer parce qu’il avait faim, et Cèlia lui a donné le sein pour l’allaiter.

Des clients français se plaignent

Le comportement de Cèlia a manifestement dérangé des clients français, qui ont fait une remarque au serveur. Celui-ci est allé voir la maman en lui demandant d’arrêter d’allaiter son bébé en public. Il a demandé à la mère de se couvrir ou d’aller aux toilettes. Indignés par la situation, Cèlia et ses amis ont décidé de quitter le restaurant.

“Mon bébé a traversé ce qu’on appelle une crise d’allaitement, une phase où les bébés deviennent un peu hystériques lorsqu’ils veulent manger. Mon fils pleurait de plus en plus fort et ils n’ont eu aucune considération pour lui. Le serveur ne s’est même pas excusé”, a déclaré Cèlia Macias au Diari Girona.

Crédit photo : iStock

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Par la suite, Cèlia a envoyé un mail de protestation au restaurant, a laissé des avis négatifs sur Google et a saisi l’Institut catalan des femmes. De son côté, le restaurant a répondu à la polémique sur son compte Instagram en affirmant qu’en “aucun cas, il ne s’agissait d’interdire, de juger, ni même d’humilier. L’intention était de proposer une alternative”. Pour se justifier, l’établissement affirme également que le personnel était en formation et que la suggestion du serveur avait été mal interprétée par la famille, puisqu’il voulait simplement offrir à la maman “un espace plus calme et plus intime pour elle et son bébé”.

Ces situations sont fréquentes et les femmes ne savent pas toujours comment réagir face aux critiques. Récemment, une autre maman a trouvé la réponse parfaite quand on lui a demandé de se couvrir pour allaiter son bébé. Une source d’inspiration pour les mères de famille.