Cette influenceuse s'est fait retirer une partie de la langue pour... mieux embrasser !

Direction le Brésil où une influenceuse âgée de 22 ans n’a pas hésité à couper une partie de sa langue pour devenir une pro des baisers.

Rochelle Garett est une influenceuse brésilienne âgée de 22 ans. Récemment, l’une de ses publications est devenue virale. Celle qui est suivie par près de 500 000 abonnés sur Instagram a annoncé s’être fait retirer une partie de la langue pour embrasser mieux.

Comme le rapporte le Daily Mail, la jeune femme a subi une chirurgie du frein lingual - un tissu qui relie le dessous de la langue au plancher buccal - car il était trop court. Une situation qui peut entraîner des défauts de prononciation et des troubles articulatoires.

De son côté, Rochelle Garett a expliqué que cela avait également affecté sa confiance en elle. Selon ses dires, elle avait du mal à flirter et à apprécier les baisers.

«C’est une sensation vraiment unique»

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme revit depuis son opération. La raison ? Elle peut enfin apprécier les baisers : «Avant l’intervention, j’avais l’impression de n’avoir jamais embrassé quelqu’un pour de vrai», a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter : «C’est une sensation vraiment unique. Aujourd’hui, ma langue est complètement libre. Ceux qui m’ont embrassée dans le passé doivent penser que je ne savais pas ce que je faisais».

Il y a quelque temps, la créatrice de contenu avait révélé avoir été victime de commentaires virulents à cause de sa façon de parler.

«J'aurais dû me faire opérer quand j'étais petite (…) mais ma mère a eu pitié de moi et avait peur que je souffre physiquement (…) Quand je suis devenue adulte, j'ai eu peur de le faire et c'est pourquoi cela m'a pris tant d’années».