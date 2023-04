“Suce ma langue” : le Dalaï-Lama dérape avec un enfant et suscite l'indignation

Âgé de 87 ans, le Dalaï-Lama se retrouve au coeur d’un scandale impliquant un enfant auquel il lui a demandé de lui sucer la langue. Un mois après les faits, il s’est excusé et dit regretter l’incident.

Mais quelle mouche a-t-elle bien pu piquer le Dalaï-Lama ? Le chef spirituel du bouddhisme tibétain, âgé de 87 ans, est évidemment une éminence grise connue à travers le monde pour sa sagesse et son combat pour la paix.

Seulement voilà, même les hommes les plus nobles sont capables de flancher et de déraper sévèrement. Pourtant, la scène était passée inaperçue dans les médias il y a un mois de cela.

Le 28 février dernier, le Dalaï-Lama était invité par la Fondation M3M, qui se présente comme la branche philanthropique du promoteur immobilier M3M. Les membres de l’organisation sont présents, ainsi que des étudiants, lors de cette rencontre qui se déroule à Dharamsala, en Inde, où vit le chef spirituel tibétain.

Lors de son discours, un petit garçon lui demande alors s’il peut lui faire un câlin, ce que l’intéressé accepte. En retour, il souhaite un bisou sur la joue de la part du jeune enfant.

FLASH Une vidéo du #DalaïLama fait polémique sur Internet. Il est filmé en train d’embrasser un garçon et d’essayer de lui toucher la langue lors d’une rencontre avec des élèves.

pic.twitter.com/EVoVwvBwYy — Cerfia (@CerfiaFR) April 7, 2023

“Suce ma langue !”

Puis, le Dalaï-Lama lui fait un bisou sur la bouche en relevant le menton. Il rigole puis incline son front contre celui du garçon, avant de sortir sa langue et de se rapprocher à nouveau de l’enfant en lui faisant une demande surprenante et, pour le moins, assez choquante : “Suce ma langue !”.

La vidéo de la rencontre, plutôt effarante, était passée inaperçue jusqu’à être exposée récemment sur les réseaux sociaux. La polémique n’a alors pas tardé à devenir virale, jusqu’à fragiliser fortement la figure respectée du Dalaï-Lama.

Aujourd’hui, le chef spirituel tibétain a présenté ses excuses “au garçon et à sa famille, ainsi qu’à ses nombreux amis à travers le monde, pour le mal que ses paroles ont pu causer”.

Plus étrange toutefois, le communiqué de presse évoque une “taquinerie innocente” de la part du Dalaï-Lama pour justifier ce geste ambigu : “Sa Sainteté taquine souvent les gens qu’il rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette l’incident”.

