Cette petite boule de poil est le plus vieux chien au monde et son âge est incroyable

Portrait du chien le plus âgé au monde, qui vient de faire son entrée dans le livre des records.

La communauté canine possède un nouveau doyen !

Âgé de 22 ans et 50 jours, Pebbles, un petit Toy Fox-Terrier américain, vient de devenir le plus vieux chien vivant au monde, détrônant ainsi le précédent détenteur du record qui n’aura gardé ce titre que quelques semaines.

Originaire de Taylors en Caroline du Sud, cette adorable boule de poils a ainsi fait son entrée dans le prestigieux Guinness Books le 17 mai, pour le plus grand bonheur de ses propriétaires Bobby et Julie Gregory, pas peu fiers de leur toutou.

Crédit photo : Guinness World Records

Pebbles, 22 ans, est le plus vieux chien vivant au monde

Il faut dire que c’est presque par hasard qu’ils ont permis à leur chien d’accéder à cette soudaine notoriété.

C’est en apprenant l’âge du désormais prédécesseur de Pebbles que le couple a en effet eu l’idée de proposer son chien comme candidat, bien conscient qu’il tenait certainement le nouveau détenteur de ce record insolite.

« Bobby était assis sur le canapé et ses amis et sa famille ont commencé à lui envoyer des SMS et à l’appeler au sujet d’une histoire qu’ils avaient vue sur un chien de 21 ans (…) Quand j’ai vu l’histoire de TobbyKieth dans tous les journaux télévisés, j’ai posé ma candidature », a ainsi raconté Julie.

Une fois informé le Guinness World records n’a pas mis bien longtemps à confirmer l’âge de Pebbles qui a donc été officiellement intronisé plus vieux chien au monde.

Un titre honorifique pour ce petit chien fidèle et amateur de... musique country !

Crédit photo : Guinness World Records

Crédit photo : Guinness World Records

Mais quel est donc le secret de sa longévité ?

« Donnez-leur un environnement heureux et positif autant que possible, une bonne nourriture propre et des soins de santé appropriés », rétorque Julie, qui espère pouvoir profiter encore longtemps de son fidèle compagnon.