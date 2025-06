À 3 ans, ce jeune surdoué devient l'enfant le plus intelligent du monde

De par sa précocité intellectuelle, ce petit garçon, aujourd’hui âgé de 3 ans, est devenu le plus jeune membre d’une société qui accueille les 2% de la population les plus intelligents du monde.

À seulement 3 ans, Joseph Harris-Birtill est l’enfant le plus intelligent de la planète. Il possède un QI de 132 et de ce fait, il est entré dans le club très prestigieux et fermé de Mensa quand il avait 2 ans. Il s’agit d’une organisation internationale qui accueille des personnalités au QI élevé et dont les résultats pour être admis doivent être « supérieurs à ceux de 98 % de la population ».

Crédit photo : Guinness World Records

Le petit britannique né en novembre 2021 fait donc partie des 2% de la planète aux capacités extraordinaires. Selon ses parents, Rose et David Harris-Birtill, tous les deux maîtres de conférences dans des universités, Joseph a prononcé son premier mot à tout juste 7 mois.

La précocité de Joseph n’a jamais surpris ses parents :

« Il est vite devenu évident qu'il était un petit être exceptionnel : il s'est retourné pour la première fois [dans son lit] à cinq semaines, a dit son premier mot à sept mois et a lu son premier livre à voix haute d'un bout à l'autre à un an et trois quarts », explique sa maman.

Des centres d’intérêts qui vont de l’alphabet grec à la cuisine

Crédit photo : Guinness World Records

Selon Rose et David, Joseph n’a pas encore réalisé à quel point il était plus intelligent que les enfants de son âge. « À deux ans et quart, il lisait couramment à voix haute pendant dix minutes d’affilée, pouvait compter jusqu’à dix dans cinq langues et pouvait compter jusqu’à bien plus de cent puis dans le sens inverse ».

Par ailleurs, Joseph est extrêmement curieux. D’où sa soif d’apprendre encore et toujours, sans toutefois trop de difficultés.

« Il apprend le morse, connaît l’alphabet grec et s’intéresse récemment au tableau périodique. Ses centres d’intérêt sont vastes et variés, il est toujours désireux d’en apprendre davantage et aime les défis », poursuit sa maman.

Crédit photo : Guinness World Records

Pourtant, Joseph est bien plus qu’un petit garçon intelligent. Ses parents aiment à rappeler combien il est gentil et doux, qu’il adore faire des câlins et qu’il partage sans problème ses jouets avec les autres enfants. Mais il est vrai que, durant ses moments libres, Joseph préfère s’adonner à la lecture, la musique, l’apprentissage du piano et de nouvelles langues, la résolution de problèmes mathématiques, la cuisine et la confection d’avions en papier.

Le petit garçon aime les défis et c’est là qu’il prend le plus de plaisir. Pour s’épanouir, Joseph suit des cours dans une école spécialisée à Mensa afin de répondre aux besoins précis des enfants surdoués. Comme il apprend très vite, ses parents sont persuadés qu’il n’aura aucune difficulté à l’école et qu’il suivra des études qui l’intéressent.