La plus grande et la plus petite femme du monde réunies par le Guinness World Records pour des photos historiques

Ce jeudi 21 novembre, le Guinness World Records a réuni Jyoti Amge, la plus petite femme au monde, et Rumeysa Gelgi, la plus grande femme du monde, pour une session photo légendaire.

1 mètre et 53 centimètres ! C’est ce qui sépare, en taille, ces deux femmes qui ont comme point commun de figurer dans le célèbre livre des records, le Guinness World Records. Ce jeudi 21 novembre, l’organisme a réuni ces deux personnalités à Londres pour une rencontre inédite à l’occasion de l’édition 2025 du livre des records.

Crédit photo : Guinness World Records

D’un côté, il y a Jyoti Amge, une Indienne âgée de 30 ans mesurant 62 centimètres. De l’autre côté, il y a Rumeysa Gelgi, une Turque âgée de 27 ans qui mesure 2,15 mètres. Elles sont respectivement la femme la plus petite du monde et la femme la plus grande monde.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world's tallest woman, met Jyoti Amge, the world's shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG — Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024

Une rencontre iconique

Invitées à prendre le thé ensemble, elles ont pu discuter ensemble et s’adonner à une séance de photos iconique. Elles ont aussi partagé une pizza. Une rencontre qui ne les a pas laissées insensibles, comme l’a déclaré Jyoti Amge :

“J’étais si heureuse de lever les yeux aujourd’hui et de voir la femme la plus grande du monde. Je suis ravie d’avoir rencontré Rumeysa, elle est très gentille et je me suis sentie très à l’aise de lui parler”.

Crédit photo : Guinness World Records

Cela fait depuis 2011 que l’Indienne est reconnue comme la plus petite femme au monde. Elle souffre d’une forme de nanisme appelée achondroplasie et est connue pour avoir joué un rôle dans la quatrième saison de la série American Horror Story, en 2014. Il y a quelques années, Joyti Amge avait déjà rencontre l'homme le plus grand du monde, Sultan Kösen, qui culmine à 2,51 mètres.

Crédit photo : Guinness World Records

De son côté, Rumeysa est considérée comme la femme la plus grande du monde depuis 2014. Elle souffre d’une maladie rare appelée syndrome de Weaver, qui provoque une croissance accélérée et des déformations squelettiques. Malgré son handicap qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant et à utiliser un déambulateur pour se tenir debout sur de courtes périodes, elle est devenue développeuse web de profession.