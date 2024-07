Il a travaillé pendant 86 ans dans la même entreprise, cet homme prend enfin sa retraite à... 100 ans

C’est ce que l’on appelle, un record ! Walter Orthmann, un Brésilien âgé de 100 ans, a pris sa retraite en 2022 après avoir travaillé 86 ans dans la même entreprise. Explications.

Pas de réforme des retraites ici, Walter Orthmann, un homme âgé de 102 ans aujourd’hui, a pris sa retraite en 2022, après avoir travaillé dans la même entreprise durant 86 ans, appelée RenauxView. Et non, ce n’est pas une blague. Une carrière qui lui aura valu l’obtention du record mondial de longévité professionnelle.

Crédit : Guinness World Records

Une carrière fascinante

Un parcours relayé par le Guinness World Records. Tout a débuté le 17 janvier 1938. À cette époque, Walter Orthmann commence à travailler comme “assistant d'expédition à l'âge de quinze ans dans une entreprise textile appelée à l’époque Industrias Renaux SA”. Comme l’indique le média, c’est en raison de problèmes financiers familiaux que l’homme a décidé de travailler si jeune : “Il s'est rendu à l'usine de tissage avec sa mère pour postuler à un emploi et, grâce à sa bonne maîtrise de l'allemand, il a été embauché”.

Motivé, performant et doué, l’homme a très vite grimpé les échelons et est devenu commercial puis directeur des ventes. Interrogé par le Guinness World Records, il avait alors confié : “J'ai eu l'opportunité de travailler comme commercial. Je suis allé à São Paulo et en moins d'une semaine, j'ai rempli la production avec des commandes équivalant à trois mois de travail.”



Crédit : Guinness World Records

Aimer son travail, le secret de la longévité ?

Et lorsqu’on lui demande quel est son secret pour travailler si longtemps, l’homme déclare : “Quand on fait ce qu’on aime, on ne voit pas le temps passer.” Adepte de la motion, “profitons de l’instant présent”, Walter est épanoui : “Je ne planifie pas beaucoup et je ne me préoccupe pas beaucoup du lendemain. Tout ce qui m'importe, c'est que demain sera un autre jour où je me réveillerai, me lèverai, ferai de l'exercice et irai travailler. Il faut s'occuper du présent, pas du passé ou du futur. C'est ici et maintenant que ça compte. Alors, allons travailler !” De quoi inspirer !