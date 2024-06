Elle gagne 20 000€ par mois sur OnlyFans, mais révèle pourquoi elle aurait préféré ne jamais avoir posé nue

Megan Gaither, créatrice de contenu de charme sur la plateforme OnlyFans, a fait des révélations concernant son activité professionnelle.

Deux milliards de dollars. C’est le chiffre d’affaires réalisé par la plateforme de contenu pour adulte OnlyFans en 2020. Une somme astronomique qui témoigne de son ascension fulgurante.

Face à ce succès, Megan Gaither, créatrice de contenu de charme depuis 2023, a choisi il y a quelques mois de se lancer dans les photos tendancieuses sur la plateforme. Exit son boulot de professeure d’anglais, la jeune femme se consacre désormais à 100% à cette activité professionnelle inédite. La raison de l'arrêt de sa carrière d'enseignante ? Elle a été dénoncée à son établissement.



Crédit : Megan Gaither/Instagram

Comme le rapporte Ladbible, Megan Gaither s’est exprimée publiquement sur cette histoire et a recommandé à d’autres enseignants, de ne pas faire comme elle, en s’inscrivant sur OnlyFans, s’ils tiennent à leur emploi dans l’enseignement. Elle a confié : "Beaucoup de gens me disent que je devrais être heureuse, mais je ne souhaiterais cette année à personne. J'ai étudié 12 ans pour devenir enseignante, et maintenant, c'est fini. Avec le recul, je ne recommanderais pas cela. Si je pouvais y retourner, je me dirais de ne pas le faire (se lancer sur Onlyfans : ndlr)".

Un salaire mensuel à 5 chiffres

La créatrice de contenu a révélé avoir pesé le pour et le contre de cette situation avant de se lancer à 100% : “Je sais que j'ai fait des choix. Mais quel que soit celui qui m'a dénoncé, je dois demander : était-ce nécessaire ? Et qu'est-ce que je leur ai fait pour mériter ce genre de traitement ?”. Une question qui a le mérite d'être posée. Malgré tout, Megan Gaither se dit heureuse et gagne bien sa vie : au total, elle touche chaque mois environ 22 000 $, soit près de 20 000 euros.

La morale de l’histoire : bien réfléchir aux conséquences sur sa vie avant de se lancer dans la création de contenu sur une plateforme de charme.



Crédit : Megan Gaither/Instagram