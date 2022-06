Cette vidéo de personnes âgées en train d'apprendre comment se servir d'un iPhone fait fondre le coeur les internautes

Récemment, une vidéo publiée en ligne montrant des personnes âgées apprenant à se servir d'un iPhone fait fondre le cœur des internautes.

Crédit : clideo.com

En effet, si l’immense majorité d’entre nous maîtrise largement l’utilisation des smartphones, les membres du troisième âge n’ont pas toujours les codes pour savoir comment utiliser les téléphones mobiles de plus en plus modernes qu’ils peuvent avoir en leur possession.

Dans un clip partagé sur TikTok, on peut voir un groupe de personnes âgées en train d’assister à un cours pour apprendre et recevoir des conseils sur la façon d'utiliser ces appareils omniprésents de nos jours. Cette vidéo a particulièrement touché beaucoup de gens. Et pour cause, on a tous vécu ce moment où l’on tente d’expliquer à nos grands-parents comment se servir d’un smartphone.

La vidéo a été partagée avec le texte suivant : « il n'y a rien de plus déchirant et de plus réconfortant à la fois que de regarder des personnes âgées apprendre à se servir d'un téléphone ». Et sincèrement, à la vue des images, on ne peut que valider cet avis. À tel point qu’en quelques jours, la vidéo est devenue virale, accumulant 11,2 millions de vues et plus de 20 000 commentaires.

Des réactions très positives

D’ailleurs, le ton général des commentaires que l’on peut lire en dessous du clip est très positif. Une personne a notamment écrit : « c’est génial ! Arrêtons de nous apitoyer sur les personnes âgées ». Une autre a ajouté : « ne devrait-on pas plutôt parler d'autonomisation ? Continuez à apprendre, quelle que soit l'étape de la vie dans laquelle vous vous trouvez ». Enfin, un troisième commentaire disait : « j’ai animé un atelier iPhone pour les personnes âgées à mon ancien travail. Ce n'est pas triste. Ils adorent ça ! Ils sont juste excités de pouvoir faire un FaceTime avec leurs petits-enfants ».

Crédit : clideo.com

Crédit : clideo.com

Qu’en pensez-vous ?