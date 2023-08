Dans cette famille, 6 enfants marchent à quatre pattes et étonnent les scientifiques

En Turquie, la famille Ulas se distingue par une particularité intrigante : 6 des 19 enfants de la famille marchent à quatre pattes. Un mode de déplacement qui interroge de nombreux scientifiques.

La famille Ulas n'est pas comme les autres. Originaire de Turquie, elle a fait parler d’elle pour la première fois en 2006 dans un documentaire diffusé par la BBC. À l'époque, la chaîne de télévision avait suivi cette famille peu ordinaire. Parmi les 19 enfants, 6 d’entre eux marchent à quatre pattes.

Cette façon de marcher intrigue les scientifiques car elle n’a jamais été observée chez l’homme moderne. Parmi les enfants impliqués, certains ont un handicap mental qui provoque un déséquilibre extrême ainsi que des troubles cognitifs qui les empêchent de se tenir debout pour marcher. Les enfants qui marchent à quatre pattes auraient des squelettes ressemblant davantage à ceux des singes qu’à ceux des humains, ainsi qu’un cervelet rétréci. En plus de cela, les enfants utilisent la paume de leurs mains pour se déplacer et non leurs doigts, à la différence des singes.

Si l’état de santé et le handicap de cette famille ont sans doute joué un rôle dans sa façon de se déplacer, certains scientifiques ont supposé qu’il s’agissait d’une “dévolution”, ce qui laisse supposer que l’homme pourrait régresser dans l’évolution.

Cependant, cette théorie a été rejetée par d’autres scientifiques. En effet, cette façon de marcher pourrait également être liée à des facteurs environnementaux puisque les enfants n’ont jamais été encouragés à se lever et à marcher dans leur enfance.

Finalement, les membres de la famille ont été reçus par un physiothérapeute qui leur a fourni un équipement spécialisé afin de les aider à se déplacer sur deux jambes.