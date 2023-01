Voici pourquoi vous allez tous marcher à reculons en 2023 pour améliorer votre santé

La course à pied et la marche à pied possèdent de nombreux bienfaits sur notre corps et notre santé. Outre une meilleure circulation sanguine, une meilleure santé cardiovasculaire et une amélioration du moral, la marche à pied possède d’autres bienfaits lorsqu'elle est effectuée... à reculons. Explications.

Crédit : BrianAJackson/ iStock

À voir aussi

En 2023, les sportifs marcheront à reculons. Il ne s’agit pas d’une nouvelle mode sans conséquences qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux, mais bien d’une pratique aux nombreux bénéfices.

D’ailleurs, certains spécialistes du sport sont catégoriques, la marche à pied à reculons serait bien meilleure pour notre santé que la marche avant.

Dans un article publié dans la revue The Conversation en novembre 2022, Jack McNamara, un maître de conférence en physiologie clinique de l’exercice à l’Université d’East London, détaille : « rester debout nécessite une coordination entre nos capacités visuelles, vestibulaires (sensations liées à des mouvements tels que se tordre, se tourner ou se déplacer rapidement) et proprioceptives (notre capacité à se repérer dans l’espace). Lorsque nous reculons, il faut plus de temps à notre cerveau pour traiter les demandes supplémentaires de coordination de ces systèmes. Cependant, ce niveau accru de défi s'accompagne d'avantages accrus pour la santé ».

Marcher à reculons : commencez en douceur

Crédit : FatCamera/ iStock

Marcher à reculons pousse ainsi le cerveau à coordonner tous ces systèmes entre eux et à augmenter les bénéfices sur notre santé.

Le coach explique notamment que « l'un des avantages les plus étudiés de la marche à reculons est l'amélioration de la stabilité et de l'équilibre ». En effet, en adoptant cette pratique, vous pourrez observer une amélioration de votre posture, de votre équilibre, tandis que cela renforcera aussi les muscles du dos. Une méthode idéale pour les personnes souffrant de douleurs lombaires.

« Marcher à reculons peut améliorer la démarche vers l'avant (la façon dont une personne marche) et l'équilibre pour les adultes en bonne santé et ceux souffrant d'arthrose du genou. Marcher à reculons nous amène à faire des pas plus courts et plus fréquents, ce qui améliore l'endurance musculaire des muscles du bas des jambes tout en réduisant la charge sur nos articulations », poursuit Jack McNamara.

Afin de pouvoir se lancer en toute quiétude dans la marche à reculons, Jack McNamara conseille de commencer doucement sur une surface plane et sans obstacles, de garder la tête et le torse bien droits. Tendez le « gros doigt orteil vers l’arrière à chaque pas, en roulant du pied de la pointe au talon » sur une distance qui ne va pas au-delà de 20 mètres. Vous pourrez augmenter la cadence lorsque vous serez plus à l’aise.