Défoncés sous champignons, deux randonneurs signalent la mort par erreur de leur troisième compagnon

Aux États-Unis, deux randonneurs ont signalé la disparition de leur troisième compagnon sur le sentier, sauf qu’il était bel et bien vivant. Une erreur causée par la consommation de… champignons hallucinogènes.

Partir en randonnée demande toute une préparation physique et matérielle. Si le but est de se reconnecter à la nature, il faut toutefois faire attention à ne pas absorber n’importe quoi, au risque d’être désorienté.

C’est ce qui est arrivé à deux randonneurs qui sont partis se balader dans la montagne Adirondack, située dans l’État de New York, samedi dernier. Un garde forestier a répondu à un appel de deux randonneurs qui ont signalé la disparition et la mort probable de leur troisième compagnon de randonnée, sur le sommet de Cascade Mountain.

Crédit photo : iStock

Les deux randonneurs ont également déclaré à un gardien présent au sommet de la montagne qu’ils étaient perdus. Ce dernier a « constaté que les randonneurs étaient dans un état mental altéré », selon l’organisme gouvernemental.

Les randonneurs sous emprise de champignons hallucinogènes

C’est alors qu’ils ont découvert que les deux randonneurs étaient sous l’emprise de champignons hallucinogènes et que leur compagnon n’était pas du tout mort.

En effet, la personne prétendue morte a également appelé les secours et a été retrouvée vivante et indemne, selon le communiqué relayé par Associated Press.

Crédit photo : iStock

Le garde forestier a escorté les deux randonneurs jusqu’à une ambulance, qui les a amenés à l’hôpital. Le troisième randonneur, séparé de ses deux compagnons, a quant à lui été escorté jusqu’au campement du groupe, où ils ont finalement tous pu se retrouver plus tard, ont indiqué les autorités.