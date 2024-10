Ce champignon rare que vous piétinez sans le savoir peut vous rapporter jusqu'à 1000 euros

Il existe un champignon que nous peinons à voir quand nous marchons dans la forêt. Prenez garde si vous le piétinez : ce champignon pourrait vous rapporter beaucoup d’argent.

En automne, de nombreuses personnes apprécient de se promener en forêt pour profiter du soleil et des couleurs châtoyantes des arbres. En marchant sur les sentiers, vous pouvez trouver des champignons. En plus d’agrémenter nos plats, certains d’eux peuvent valoir une petite fortune. Mais attention : si vous vous aventurez en forêt pour cueillir des champignons, vous devez savoir que cette pratique est réglementée. Par exemple, la quantité de champignons est stricte et ne doit pas dépasser un certain niveau.

Crédit photo : iStock

Parmi les champignons que l'on trouve en forêt, il existe une variété qui est souvent piétinée. En effet, cette sorte de champignon est très difficile à déceler et pour cette raison, nous sommes nombreux à marcher dessus sans le savoir. Pourtant, elle peut nous rapporter beaucoup d’argent. Voici de quel champignon il s’agit.

Un champignon qui vaut de l’or

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, on ne parle pas ici de la truffe mais bien de la morille. Selon Maison & Travaux, ce champignon rare est généralement trouvé dans les sous-bois et les rivières, ainsi que dans les forêts de feuillus où poussent le frêne, l’orme, le chêne, le hêtre et le peuplier.

Crédit photo : iStock

La morille est appréciée pour sa saveur unique. Elle est reconnaissable par sa forme alvéolée qui rappelle un nid d’abeille. Sa couleur varie du beige au brun foncé. En forêt, la morille est très difficile à repérer, raison pour laquelle on peut marcher dessus sans s’en rendre compte. Pour la trouver, les cueilleurs doivent avoir de grandes connaissances en champignon, raison pour laquelle ce produit est cher. En plus de cela, la présence de la morille dépend de la météo. Dans le cas d’une année trop sèche ou trop pluvieuse, le champignon peut disparaître. Il est également très fragile et doit être manipulé avec soin car il se détériore facilement une fois cueilli.

La morille est un champignon de luxe qui peut valoir une petite fortune : comptez 100 euros le kilo, voire jusqu’à 200 euros si les morilles sont fraîches. Si vous réussissez à récolter des morilles séchées, vous pourrez les vendre à plus de 1 000 euros ! Un indicateur qui pourrait vous pousser à faire attention lors de votre prochaine promenade en forêt…