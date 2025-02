Perdus en pleine nature, un père et son fils font une trouvaille qui leur sauve la vie

Aux États-Unis, un père et son fils ont survécu à la rude en pleine nature après s’être perdus lors d’une randonnée. Une survie qu’ils doivent à une trouvaille salvatrice.

L’infortune des uns peut faire la fortune des autres. C’est la morale que l’on pourrait tirer de cette histoire de survie relatée par le média américain ABC 4. Dans le sud de l’Utah, Julian Hernandez et son fils se sont retrouvés dans une bien fâcheuse situation lors d’une randonnée sur le sentier escarpé du Red Mountain Trail.

Perdus dans la nature, ils se sont mis à la recherche d’un abri lorsqu’il sont tombés par hasard sur un objet qui leur a sauvé la vie. Alors qu’ils étaient à bout de force et démunis d’équipements, ils ont trouvé un sac à dos qui contenait tout ce qu’il leur fallait pour leur survie : de l’eau, des barres énergisantes et une tente d’urgence.

“Dès que nous avons trouvé le sac à dos, ça a été merveilleux. Nous avons trouvé de la nourriture dedans, ce qui nous a permis de tenir le coup jusqu’au petit matin. il y avait aussi une carafe d’eau”

Crédit photo : iStock

Un sac à dos abandonné par un randonneur

Grâce à cet équipement providentiel, le duo a donc pu échapper au froid et rentrer à la maison sans problème le lendemain, pour le plus grand bonheur de l’épouse et mère du duo, qui a qualifié cette trouvaille de “véritable miracle”.

Ils ont également pu rendre le sac à son propriétaire, un adolescent de 15 ans, qui l’avait abandonné quelques semaines plus tôt pour… une question de survie. En effet, le jeune Levi Dittman était parti le 15 janvier en randonnée sur le même sentier mais s’est retrouvé bloqué.

Crédit photo : ABC

Mal préparé aux difficultés du terrain, il était coincé sur une corniche et n’avait eu d’autres choix, pour se dégager, que de jeter son sac à dos. Secouru, le lendemain, le jeune randonneur n’avait jamais pu récupérer le sac jusqu’à ce qu’il serve finalement à deux autres randonneurs en délicatesse.