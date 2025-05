Alors qu'ils se promènent en forêt, ils découvrent un trésor, vieux de 100 ans, d'une valeur de... 300 000 €

Des touristes en randonnée ont fait une formidable trouvaille en découvrant un trésor caché, datant de la Seconde Guerre mondiale.

On pense tous qu’on ne voit cela que dans les films. Pourtant, la trouvaille de ce trésor par deux randonneurs est tout ce qu’il y a de plus réel. En février dernier, deux touristes partent en randonnée dans la forêt de Rtyně v Podkrkonoší, dans le nord-est de la République Tchèque.

Alors qu’ils se trouvent au beau milieu de la nature, les deux randonneurs ne s’attendent pas à tomber sur une boîte en fer. Celle-ci les intrigue. Elle est pourtant bien cachée, mais elle n’a pas échappé à la vigilance des deux chanceux.

Curieux de cette boîte qu’ils viennent de trouver dans la forêt, les touristes ne tardent pas plus et décident de l’ouvrir. Ce qu’il trouve dedans est un véritable trésor. Ils en ont bien conscience et ne perdent pas de temps.

Un trésor d’une grande valeur

Pour en savoir plus sur ce trésor, les randonneurs l’emmènent au musée de Bohême orientale. Ils veulent l’avis de professionnels afin d’estimer le butin.

D’après le média Press Citron, la boîte en fer contenait 600 pièces d’or, mais également dix bracelets, un peigne et seize tabatières anciennes. Le butin avait un poids total de 7 kilos. Mieux encore, l'ensemble des trouvailles a été estimé à 340 000 dollars, soit 302 000 euros.

Les conservateurs du musée ont noté que les pièces affichaient des dates allant de 1808 à 1915. Ainsi, ces derniers pensent que les pièces proviennent de Serbie et qu'elles remontent aux années 1920 et 1930. Ils expliquent qu’à l’époque, il était courant que les pièces soient utilisées pour fabriquer des colliers et des coiffes typiques des Balkans. Quant à savoir comment la boîte en fer s’est retrouvée en République Tchèque, les experts en archéologie ont une possible explication.

La boîte aurait en effet été cachée dans la forêt par ses propriétaires, après l’annexion de la région par l’Allemagne nazie, dans les années 1930. Les propriétaires espéraient sûrement récupérer leurs biens après la guerre. Pour l’instant, ce ne sont que des hypothèses, mais les experts vont mener d'autres recherches et procéder à des analyses plus poussées sur le sujet.

En attendant et comme le permet la loi tchèque, les deux randonneurs vont empocher 10 % de la valeur du trésor.

Le musée espère quant à lui pouvoir exposer ces objets au public.