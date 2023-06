Chaque jour depuis 9 ans, cet homme reçoit des pizzas qu'il n'a pas commandées et vit un enfer

Depuis plus de 9 ans, un sexagénaire originaire de Belgique est en proie à un drôle de problème : il reçoit tous les jours des pizzas qu’il n’a jamais… commandées.

Cela fait plus de 9 ans que Jean Van Lendeghem, un retraité belge de 65 ans, traverse un véritable calvaire : il reçoit des pizzas qu’il n’a jamais commandées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sexagénaire n’en peut plus de vivre en plein cauchemar.

Crédit Photo : Jef Van Nooten

«Je n’en dors plus. Je deviens nerveux dès que j’entends une mobylette dans la rue. Je redoute toujours qu’on me dépose des pizzas toutes chaudes, une nouvelle fois», a indiqué le retraité au journal flamand Het Laatste Nieuws.

Avant d’ajouter : «Il est même arrivé qu’on me livre une commande que je n’avais pas passée à 2 heures du matin !». En janvier 2019, le retraité est tombé des nues après avoir reçu dix livraisons dans la même journée.

«Ce n’est pas ennuyeux que pour moi, mais aussi pour les restaurants qui ont un service de livraison. Cela leur coûte de l’argent et ils doivent jeter la nourriture. Lors de la journée des dix livreurs, j’ai fait le calcul : il y en avait pour 450 euros. Et accepter la commande ? Non, j’aime les pizzas, mais pas 14 à la fois ! (…)».

Crédit Photo : iStock

La police ne le prend pas au sérieux

Face à cette situation, Jean Van Lendeghem a décidé d’alerter la police, mais son cas n’a pas été pris au sérieux par les forces de l’ordre. Pour le retraité, le coupable fait partie de son entourage.

«Une amie à moi vit exactement la même chose. Des pizzas qu'elle n'a pas commandées, depuis 9 ans aussi. Parfois les deux le même jour. Il est donc vraisemblable qu’il s’agisse d’une personne de notre entourage», a expliqué Jean.

Crédit Photo : Jef Van Nooten

Ce dernier a l’intention de donner une bonne leçon au coupable, et assure que ce dernier passera un «sale quart d’heure».