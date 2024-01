Les passagers restent bloqués sur l'un des plus haut grand huit au monde... à cause d'un objet inattendu

En Australie, des visiteurs du parc Movie World ont eu une grosse frayeur : une dizaine de passagers de l’HyperCoaster DC Rivals, l’un des plus hauts grand huit au monde, ont été bloqués dans le manège. La raison ? Une écharpe s’est coincée dans les mécanismes.

Le parc d'attractions Movie World, qui appartient à la société Warner Bros, est très réputé en Australie. Et pour cause : il possède l’un des plus hauts grand huit au monde, l’HyperCoaster DC Rivals. Avec une vitesse de 115 km/h et un parcours de 1 400 mètres, cette attraction est très appréciée des amateurs de sensations fortes.

Mais le vendredi 5 janvier dernier, les passagers de ce grand huit ont eu une énorme frayeur. Le manège est resté bloqué pendant plusieurs heures, laissant une dizaine de passagers dans les wagons à l’arrêt, à plusieurs mètres de hauteur. Au total, les visiteurs du parc sont restés bloqués dans l’attraction pendant plus de 3 heures. La raison d’une telle panne ? L’écharpe d’une passagère s’est coincée dans les mécanismes du grand huit. Selon un communiqué partagé par le parc, les opérateurs de l’attraction n’ont pas eu d’autre choix que de déclencher l’arrêt d’urgence du manège.

“Il s’agit d’une procédure pour laquelle nous nous entraînons régulièrement et qui nécessite simplement que les usagers descendent les escaliers jusqu’à la station de chargement des ascenseurs”, a expliqué Warner Bros.

Les passagers sont descendus de l’attraction

En effet, les passagers ont été obligés de descendre de l’attraction. Équipés de harnais de sécurité, ils sont descendus par les escaliers avant de rejoindre les ascenseurs du manège pour retrouver la terre ferme. Des images impressionnantes de la scène ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Finalement, l’attraction a pu être relancée quelques heures plus tard. Pour éviter que la situation ne se reproduise, le parc a rappelé les mesures de sécurité indispensables au bon fonctionnement des manèges, comme l’interdiction d’emporter des objets qui risquent de se perdre à bord des attractions.