Elle découvre que du sang coule de l'un des murs de sa maison, sa vidéo terrifie les internautes

La tiktokeuse Lexy Raye a fait le buzz sur la Toile après avoir partagé une vidéo d'un mur de sa maison, duquel s’écoulait… du sang ! Explications.

Voilà une histoire qui à de quoi surprendre. Alors qu’elle se baladait tranquillement dans sa maison, l’influenceuse Lexy Raye, aux 100 000 abonnés sur la plateforme, a constaté une chose étrange. En effet, sur l’un de ses murs de sa salle de bain, elle a vu s’écouler un liquide qui ressemblait étrangement à du sang. Aussi terrifiant que cela puisse paraître, la jeune femme de 20 ans s’est très vite inquiétée, constatant qu’aucun liquide n’avait été renversé. Mais alors, d’où venait ce liquide ?



Crédit : Lexyraye

Un démon dans la maison ?

Intriguée, la jeune femme n’a pas hésité à filmer la scène et à partager la vidéo sur son compte TikTok. Résultat ? Plus de 5,4 millions de personnes ont vu la vidéo. Et de nombreuses spéculations ont fait le tour du Web. Alors que certains internautes pensent qu’il s’agit d’un démon ou autre fait paranormal, d’autres ont tenté d’aiguiller la jeune femme.

Dans un premier temps, Lexy a ouvert les placards susceptibles de contenir un produit qui aurait pu couler, puis elle a tenté de chercher une trace de rouille, qui aurait pu couler avec l'humidité. Malheureusement, après avoir tout vérifié, aucune de ces éventualités ne s'avèrent plausible. Autre possibilité, la maison possède un grenier qui rejoindrait la fameuse salle de bain où les écoulements ont été constatés. Lexy s’est alors rendue dans son grenier, mais rien ne semble expliquer ces traces.

Crédit :Lexyraye

Crédit :Lexyraye

Pour l'instant, Lexy et ses parents enquêtent toujours et tentent de trouver une explication non surnaturelle à ces traces. Elle a promis à sa communauté de les tenir informés. Et vous, comment expliquez-vous cela ?