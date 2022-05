Elle aperçoit un très rare pigeon rose et l'immortalise en vidéo

Une femme a eu la surprise d’apercevoir un pigeon… rose. Animal rarissime ou simple hallucination ?

Elle n’en a pas cru ses yeux !

Alors qu’elle regardait par la fenêtre, Kelly Lunney a récemment aperçu un pigeon… rose, l’un des oiseaux les plus rares au monde, dans la ville de Nelson (Lancashire) au nord-ouest de l’Angleterre, rapporte le média Metro.

Se demandant si elle n’avait pas une hallucination, cette femme de 37 ans a appelé sa maman, chez qui elle se trouvait, pour lui demander si elle aussi voyait la même chose ou si, au contraire, son esprit lui jouait des tours.

Crédit photo : Kelly Lunney

Un rarissime pigeon rose aperçu en Angleterre

Et contre toute attente, cette dernière a bien confirmé qu’il s’agissait d’un pigeon rosâtre. On imagine donc à quel point mère et fille étaient sciées !

Kelly a ensuite filmé l’oiseau pour immortaliser cette scène presque surréaliste.

Après s’être documentée sur internet, la jeune femme pense qu’il s’agit d’un Nesoenas mayeri, un oiseau originaire de l’Île Maurice et dont il ne resterait plus que 500 spécimens dans le monde.

Ces volatiles ont généralement un poitrail et un dos de couleur pêche, une queue de couleur rouille ainsi qu’un bec rosé.

Crédit photo : Kelly Lunney

Crédit photo : Kelly Lunney

« Au début, je pensais que je voyais des choses ou que c’était juste quelque chose de bizarre. Mais ensuite, j’ai fait sortir de ma mère de son lit, juste pour être sûre. C’est choquant de voir un pigeon rose, mais c’est quelque chose que vous pouvez raconter à vos petits-enfants », a ainsi raconté Kelly.

« Il est resté dans les parages pendant quelques heures. Je l’ai ensuite vu revenir vers sept heures ou huit heures du soir. Il est revenu tous les jours depuis », a-t-elle poursuivi.

« Dès que ma mère l’a regardé, j’ai pris quelques photos et je me suis dit que j’allais chercher sur Google, parce que je n’en avais jamais vu auparavant », a-t-elle encore ajouté.

Si Kelly croit qu’il s’agit d’un plumage authentique, des personnes ont toutefois émis des doutes quant à cette couleur rose vive et certains affirment qu’il s’agirait en réalité de traces de peinture.

