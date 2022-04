Une pleine lune rose va illuminer le ciel la nuit du samedi 16 avril

Ouvrez grands les yeux ! Ce samedi 16 avril, une pleine lune rose, plus grande et plus brillante, va illuminer le ciel.

Dans la nuit du samedi 16 avril, un beau spectacle va se produire dans le ciel. Une pleine lune rose, aussi appelée Super Lune, pourra être observée ce week-end. Ce phénomène, aussi rare que beau, intervient quand la Lune est la plus près de la Terre, à environ 356 000 kilomètres. À ce moment-là, la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés.

Bien que l’on parle de lune rose, la couleur de l’astre ne prendra pas une teinte rosée mais plutôt orangée, car elle sera éclairée par la lumière du Soleil. Si elle est appelée ainsi, c’est en référence à la saison à laquelle elle se produit. Le rose renvoie à la couleur des fleurs qui éclosent au printemps, comme les traditionnelles fleurs de cerisiers. En plus de se parer d’une couleur inhabituelle, la lune sera 14% plus grande et 30% plus brillante que d’habitude.

Les effets de la pleine lune rose

En astrologie, les pleines lunes ont généralement des impacts positifs sur nos vies. Cependant, cette fois-ci, cette pleine lune pourrait semer le doute dans nos vies et nos émotions, car elle va nous plonger dans une réelle introspection. Ce week-end, nous aurons tendance à nous renfermer sur nous-mêmes pour comprendre nos sentiments et révéler des émotions que nous refoulons au plus profond de nous. Attention, cette pleine lune pourrait semer le chaos et faire exploser la vérité.

Cette année, la pleine lune rose sera visible à l’oeil nu en France dès le coucher du soleil, aux alentours de 20h57. Il n’y aura pas beaucoup de nuages à l’horizon et le ciel sera idéal pour observer ce phénomène.