Cette fillette de 9 ans, originaire de Grenade, devient la plus jeune bachelière de France, 3 ans après avoir appris le français

Par ·

Une jeune fille souriante fait ses devoirs

Il y a quelques mois, une petite fille âgée de 9 ans a passé son bac et a décroché le précieux sésame. Elle est désormais la plus jeune bachelière de France.

Passer le baccalauréat est une étape importante dans la vie d’un élève. Cette année, les résultats du bac sont tombés le vendredi 5 juillet, et certains lycéens ont eu des surprises. C’est le cas de cette élève accusée d’avoir triché en utilisant l’IA, qui était privée de ses résultats et de ses voeux sur Parcoursup. Heureusement, elle a finalement été blanchie et a réussi son examen.

Certaines années, de très jeunes candidats s’inscrivent au baccalauréat. Cette année, le plus jeune était un enfant âgé de 8 ans, un record historique. Cependant, l’enfant ne s’est pas présenté à l’examen et n’a donc pas eu son bac, contrairement à une jeune fille âgée de 9 ans.

Le diplôme du baccalauréatCrédit photo : iStock

Elle décroche son bac à 9 ans

Cette enfant est originaire de Grenade, un pays des Antilles, et a un parcours étonnant. Elle a suivi sa scolarité à Dubaï, dans une école internationale, puis a suivi un organisme de formation nommé Isoset. Cet organisme l’a accompagnée en suivant une méthode d’apprentissage développée en collaboration avec Hugo Sbai, un autre bachelier précoce qui a eu son bac à l’âge de 12 ans, en 2012.

Ainsi, la jeune fille a commencé à apprendre le français à l’âge de 6 ans. Elle a ensuite suivi des cours dans toutes les matières scolaires au fur et à mesure qu’elle comprenait cette nouvelle langue.

“Elle a progressé petit à petit, jusqu’au moment où elle nous a dit qu’elle voulait passer le bac”, a expliqué Hugo Sbai à France Info.

Une classe de lycéensCrédit photo : iStock

L’élève a passé l’examen du baccalauréat à Paris, en candidate libre, avec une spécialité mathématiques et physique-chimie. Elle a finalement décroché son bac aux rattrapages, sans mention, et est devenue la plus jeune bachelière de France. Elle souhaite maintenant suivre des études supérieures, désireuse d’apprendre de nouvelles choses, et va faire un double cursus d’informatique et de droit dans deux universités différentes, en France et à l’étranger, tout en continuant de vivre à Dubaï.

Un parcours scolaire remarquable.

Source : France Info
Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Baccalauréat

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Une jeune femme heureuse devant un ordinateur
Le lycéenne, accusée d'avoir triché au bac avec une IA, a finalement été blanchie, le rectorat évoque une «erreur»
Un élève devant une copie
Accusée d'avoir triché au bac avec une IA, elle est privée de ses résultats et de ses vœux sur Parcoursup
Un enfant fait un dessin
Cette année, le plus jeune candidat inscrit au baccalauréat a 8 ans, un record historique
Une jeune femme passe un examen
Elle réussit son BAC avec 17 de moyenne, mais aucune école ne veut d'elle sur Parcoursup
Jumelles, elles décrochent le BAC avec mention “très bien” et... la même moyenne
Jumelles, elles décrochent le BAC avec mention “très bien” et... la même moyenne