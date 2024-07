Jumelles, elles décrochent le BAC avec mention “très bien” et... la même moyenne

Lycéennes à Dijon, Elsa et Judith Eydel sont des soeurs jumelles qui ont obtenu leur baccalauréat cette année. Non seulement elles ont décroché la mention “très bien”, mais elles ont aussi eu la même moyenne.

Elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau, à l’image de leurs résultats du baccalauréat. Pourtant, elles ne sont même pas dans le même lycée. Quand l’une est scolarisée au lycée international Charles de Gaulle, à Dijon, l’autre l’est au lycée Gustave Eiffel, toujours à Dijon.

Une séparation voulue par leurs parents depuis la maternelle pour éviter l’esprit de compétition, comme le confie leur mère Myriam auprès de France 3 Bourgogne Franche-Comté :

Crédit photo : France 3 Bourgogne Franche-Comté / Maryline Barate

Une stratégie qui a payé puisqu’au moment de passer leur baccalauréat, les jumelles se sont “tirées vers le haut”. Si elles n’ont pas choisi les mêmes spécialités, elles ont pu s’épauler sur l’épreuve de philosophie par exemple comme l’explique Judith :

“Elle me disait ce que son prof lui avait dit et inversement, on complétait nos notes pour avoir une plus-value et être sûres d’avoir bien compris. C’est sûr que c’était un soutien de savoir que la personne dans la chambre d’à côté était dans la même galère”.