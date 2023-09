Elle découvre que son mari lui donne un horrible surnom et prend une décision radicale

En Angleterre, une femme n’a pas hésité à demander le divorce après avoir découvert par hasard le surnom que son mari lui avait donné.

Mariée depuis cinq ans, une Britannique s’est empressée de demander le divorce lorsqu’elle a découvert l’horrible surnom que lui donnait son mari dans son dos, mettant ainsi fin à dix ans de relation.

La mère de famille, qui a souhaité garder l’anonymat, a expliqué sa décision dans les colonnes du tabloïd The Daily Mirror.

Crédit Photo : iStock

Selon ses dires, son conjoint a changé de comportement après la naissance de leur fils. En effet, le père de famille s’est montré de plus en plus distant et secret, refusant de faire part de ses projets à sa compagne.

Mais ce n’est pas tout ! Il n’hésitait pas à disparaître sans prévenir personne, délaissant au passage le foyer familial.

La trahison de trop

Alors que le couple battait de l’aile, la jeune femme a découvert le surnom «cruel» que son mari lui avait donné. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette trahison a scellé la fin de leur union.

Ce jour-là, son mari était rentré à l’aube après avoir passé la soirée avec ses amis. Comme à son habitude, ce dernier ignore sa femme et se rend sous la douche. C’est alors que son téléphone portable se met à «sonner» à plusieurs reprises.

Inquiète et craignant une urgence, l’épouse s’empare du portable et y découvre une conversation de groupe concernant la soirée «arrosée» de la veille. C’est dans ce contexte que la Britannique apprend que son partenaire utilise un surnom peu flatteur pour parler d’elle auprès de ses amis.

Crédit Photo : iStock

Dans l’un des messages, ce dernier explique qu’il ne pouvait pas «préparer les boissons parce que SWMBO (CAQIFO en français) dirait non». Confuse, la femme n’hésite pas le confronter pour obtenir des explications.

Face à cette situation, son mari lui aurait répondu que SWMBO était l’acronyme de «She Who Must Be Obeyed» (Celle à qui il faut obéir en français).

«Il ne s’agissait pas de m’obéir. Cela ne s’appelle pas «demander la permission» comme si j’étais sa mère», a déclaré la principale concernée au média britannique. Déçue et en colère, cette dernière a décidé de demander le divorce car elle ne pouvait pas rester avec quelqu’un qui «ne la valorisait plus».