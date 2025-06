Une coach révèle l'erreur fréquente qui tue votre relation avec votre partenaire

Comment avoir une relation de couple qui dure ? Pour répondre à cette question, une coach en relationnel a révélé l’erreur fréquente qui peut tuer une relation.

Quand on est en couple, il est important de prendre soin de sa relation au quotidien. Pour cela, il existe deux choses fondamentales à faire pour que votre couple dure longtemps, selon la science. En plus de cela, il existe des petites habitudes qui rendent les couples heureux.

À l’inverse, il existe également des choses à ne pas faire, des erreurs qui peuvent nuire à votre relation comme la limérence, un comportement qui peut mener à la rupture s’il est trop présent dans un couple. Selon Katarina Polonska, coach en relationnel, il existe une autre erreur fréquente qui doit être évitée car elle risque de mettre à mal l’intimité dans un couple.

L’honnêteté dans un couple

Selon l’experte, les deux membres du couple doivent être totalement honnêtes et exprimer ce qu’ils ressentent. Ils ne doivent pas minimiser ce qu’ils éprouvent, ni cacher la vérité.

“Peut-être que tu ressens quelque chose, peut-être que tu te sens un peu mal, peut-être que tu ressens du ressentiment, peut-être que tu ne lui fais pas vraiment confiance, peut-être qu’il existe quelque chose que tu n’aimes pas vraiment chez lui… Mais tu ne lui dis pas. Ou si tu lui dis, tu caches à quel point cela t’affecte”, a-t-elle déclaré au Daily Mail.

En plus d’être totalement honnête et transparent sur ses sentiments, Katarina Polonska conseille de garder sa relation privée et d’éviter de parler de ses problèmes de couple à sa famille et ses amis. Elle recommande d’en parler uniquement à une personne qualifiée qui vous donnera un avis objectif et de vraies solutions pour vous en sortir. Enfin, l’experte recommande de mettre son égo de côté quand quelque chose ne va pas afin de trouver une solution au problème rencontré. De bons conseils à appliquer pour un couple solide et durable.