Son mari confie son chat à un refuge sans sa permission, elle demande le divorce

Sur Reddit, une femme a annoncé que son mari avait donné son chat à un refuge pendant son absence et sans sa permission. Furieuse, elle a décidé de demander le divorce.

Une Américaine a récemment partagé son histoire sur Reddit. Il y a deux ans, à la suite de la mort de son père, elle a décidé d’adopter un chaton nommé Benji. Cette présence réconfortante l’aidait à surmonter sa peine et à trouver une occupation pour éviter de penser à son deuil. L’animal était si petit qu’il tenait dans la paume de sa main.

La jeune femme a ensuite affirmé que pour elle, ce chat était la réincarnation de son père. Cette pensée était réconfortante pour la jeune femme, mais elle n’a pas du tout plu à son mari, qui l’accusait d’avoir une relation étrange et malsaine avec le félin.

Il donne le chat à un refuge

Alors que l’Américaine était en voyage pour fêter l’anniversaire de sa mère, son mari a pris une décision radicale : se débarrasser du chat en le confiant à un refuge, et ce sans la permission de sa femme.

“Je n’avais aucune idée de ce qui se passait pendant mon absence. Quand je suis rentrée à la maison et que je n’ai pas trouvé le chat, j’ai d’abord pensé qu’il avait dû sortir d’une manière ou d’une autre. Après ma recherche effrénée, mon mari m’informe que Benji reste avec un ami”, a-t-elle expliqué.

Au départ, l’homme a fait croire à sa femme qu’il l’avait confié à l’un de ses collègues. Immédiatement, l’Américaine l’a appelé et ce dernier lui a affirmé qu’on lui avait donné le chat et qu’il refusait de le rendre. Furieuse, elle a menacé d’appeler la police et c’est à ce moment-là que son mari lui a avoué la vérité : le chat se trouvait dans un refuge local pour animaux.

“J’ai immédiatement retrouvé le refuge pour récupérer mon chat, a expliqué la jeune femme. J’avais tous les documents nécessaires pour prouver qu’il était à moi. Je l’ai emmené directement chez ma sœur, où je vais rester pour le moment.”

Elle demande le divorce

Après son départ, l’Américaine a décidé de demander le divorce. Même si elle était furieuse, elle était également soulagée d’avoir retrouvé son chat, sain et sauf. Elle n’a jamais revu son mari depuis qu’elle est partie au refuge et elle peut compter sur l’aide et le soutien de sa famille, qui s’est rendue chez elle pour récupérer ses affaires.

En postant son histoire sur Reddit, la propriétaire du chat a voulu recueillir les avis des internautes pour savoir si elle avait réagi de manière excessive. Selon la majorité d’entre eux, la femme a eu raison de mettre fin à son mariage. Et vous, qu’en pensez-vous ?