Ce pays est l'un des plus heureux au monde, mais c'est celui où l'on divorce le plus en Europe

Focus sur le classsement des pays de l'UE où l'on divorce le plus. Et le pays qui trône tout en haut en surprendra plus d'un.

Pour vivre heureux, vivons… divorcé !

Non, ceci n’est pas un nouvel adage mais bien la maxime qui pourrait définir à merveille le mode de vie des Danois.

Selon les dernières données communiquées par l’Insee, le Danemark est en effet le pays où l’on divorce le plus dans l’Union européenne.

Un vrai paradoxe dans une nation où il fait bon vivre et qui est d’ailleurs classée au deuxième rang des pays les plus heureux au monde.

C’est au Danemark, pays réputé heureux, que l’on divorce le plus en Europe

Ainsi en 2020, 2,7 divorces ont été prononcés pour 1 000 habitants au Danemark. Le même taux est recensé en Lettonie et en Lituanie. À titre de comparaison, le chiffre atteint les 1,6 en moyenne dans toute l’Union européenne.

Les ruptures de mariage sont si fréquentes au Danemark que l’État impose désormais un délai de réflexion de 90 jours aux couples qui veulent se séparer. Cette mesure a été prise en 2019 mais avant cela, un divorce pouvait être prononcé en ligne en seulement quelques clics.

A contrario, les Danois ne délaissent pas pour autant le mariage puisque 4,9 unions sont célébrées pour 1 000 habitants chaque année, ce qui en fait le cinquième pays d’Europe avec le plus haut taux de nuptialité.

Quant à la France, son taux de divorce demeure stable et le pays pointe au 10e rang du classement avec 1,9 séparation pour 1 000 habitants par an.

Le taux de nuptialité dans l’hexagone est en revanche bien plus faible que ses voisins puisque 2,2 mariages sont célébrés chaque année pour 1 000 habitants dans le pays contre 3,2 en moyenne dans l’Union européenne.

Découvrez le classement des pays où l’on divorce le plus :

Danemark : 2,7 pour 1 000 habitants

Lettonie : 2,7

Lituanie : 2,7

Chypre : 2,6

Suède : 2,5

Finlande : 2,4

Luxembourg : 2,3

République tchèque : 2

Estonie : 1,9

France : 1,9

Belgique : 1,8

Grèce : 1,8

Allemagne : 1,7

Autriche : 1,7

Pays-Bas : 1,7

Portugal : 1,7

Espagne : 1,6

Hongrie : 1,5

Slovaquie : 1,5

Pologne : 1,4

Bulgarie : 1,3

Croatie : 1,3

Roumanie : 1,2

Italie : 1,1

Slovénie : 0,8

Irlande : 0,7

Malte : 0,5