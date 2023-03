Après un voyage entre copines, une Britannique quitte son époux et commence une nouvelle vie

Après des vacances entre filles en Grèce, une Britannique a réalisé que son époux ne lui manquait pas et a pris la décision de divorcer après 10 ans de mariage. Une décision salvatrice pour la mère de famille.

Il y a un an, Stephanie Hanson, une mère de famille originaire de Liverpool (Angleterre), s’est offert un voyage entre filles pour son anniversaire. Sur place, elle s’est rendu compte que son époux ne lui manquait pas.

De retour chez elle, la Britannique s’est empressée de demander le divorce après 10 ans de mariage. Cette décision lui a permis d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

Crédit Photo : Stephanie Hanson / SWNS

À l’occasion de son 40e anniversaire, Stephanie a posé ses valises en Grèce avec deux amies. Sur place, les filles ont passé 10 jours extraordinaires, loin des pressions et des exigences de la vie quotidienne.

Alors que la fin du séjour approchait, Stephanie a eu un énorme déclic au cours d’une discussion avec ses copines : «Je me souviens avoir pensé, lorsque j’étais partie, que mes enfants me manquaient beaucoup, mais que mon mari ne me manquait pas», a-t-elle indiqué au Daily Mail.

Avant d’ajouter : «J’étais dans la pire condition physique de ma vie, et je me sentais malheureuse à la maison».

En d’autres termes, la Britannique a compris qu’elle n’aimait plus son mari : «Je passais des moments inoubliables avec les filles, et l'idée de rentrer chez moi pour retrouver mon mari était affreuse. J’ai compris que mon mariage était malheureux depuis toujours».

Face à cette situation, Stephanie a pris la lourde décision de mettre un terme à son mariage le jour de son retour : «J'ai su que j'avais pris la bonne décision en voyant sa réaction», a-t-elle confié au site d’information.

Une nouvelle vie pour la mère de famille

Après son divorce, la mère de quatre enfants a complètement changé d’apparence physique après avoir regardé ses photos de vacances. Celle qui pesait 108 kg a modifié son régime alimentaire avant de se mettre au sport.

Au total, Stephanie a perdu plus de 30 kg en l’espace de six mois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la vie est pleine de surprises. En effet, elle a rencontré son nouveau compagnon en juillet dernier.

«J’ai rencontré David sur Facebook Dating, et nous nous sommes tout de suite entendus», a confié la phlébotomiste au quotidien anglais. «Je serais encore mariée à un homme que je n'aime plus si je n'étais pas partie en vacances(…)Je suis très contente d'être là où je suis aujourd’hui».

