Elle dépense 900 000 € en chirurgie esthétique pour devenir... la plus belle femme du monde

Janaina Prazeres, une influenceuse de 35 ans, a dépensé une énorme fortune pour réaliser son rêve : celui de devenir la plus belle femme du monde.

La beauté à tout prix. Janaina Prazeres est une influenceuse de 35 ans. Cette Brésilienne est connue pour son physique avantageux. Il faut dire que la jeune femme attache une grande importance à sa plastique, et ce, pour une raison précise.

La créatrice de contenu a l’intention de devenir la plus belle femme du monde. Pour réaliser son rêve, la native de São Paulo ne lésine pas sur les moyens. En effet, la trentenaire a dépensé 901 018 euros en chirurgie esthétique.

«Mon apparence est le résultat d'un investissement (…) La beauté n'est pas seulement une question de génétique - c'est aussi une question de dévouement et d'investissement dans sa propre personne», a déclaré Janaina à NeedToKnow.

Avant d’ajouter :

«J’aime sentir belle, et je m’efforce toujours de garder une bonne estime de moi (…) Je crois qu'il n'y a rien de mal à payer pour quelque chose qui me fait me sentir puissante».

Une transformation physique impressionnante

Celle qui est suivie par 725 000 abonnés sur Instagram a subi de nombreuses opérations chirurgicales pour améliorer son apparence physique.

Trois rhinoplasties, trois BBL (technique chirurgicale pour augmenter le volume des fesses, ndlr), trois augmentations mammaires, un lifting… Janaina a retouché de nombreuses parties de son corps.

Comme elle le précise, elle s’injecte tous les trois mois du botox au visage et des produits de comblement dans les lèvres. Elle a aussi eu recours à un traitement au venin d’abeille pour réduire ses rides et autres ridules. Elle envisage aujourd’hui de faire une nouvelle chirurgie des fesses à 97 000 euros.

Sans réelle surprise, son addiction à la chirurgie fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux.

«Les gens critiquent, mais le fait d'être considérée comme la femme la plus parfaite a un prix, et j'ai choisi de le payer pour atteindre ce niveau», a confié l’intéressée.

Une beauté lourde à porter

L’influenceuse, qui a déjà été élue « femme parfaite » par le magazine Playboy au Brésil, admet que son «physique de rêve» comporte certains revers. Elle déplore le fait de n’être parfois réduite qu’à sa plastique.

«Le fait d'être trop belle incite parfois les gens à me considérer comme un objet ou un trophée (…) J'espère qu'à l'avenir, les femmes seront reconnues non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leurs autres qualités et mérites», a-t-elle indiqué au média américain.

Toujours selon ses dires, sa beauté attise la jalousie des autres femmes.