Heidi Klum partage une photo torride en maillot de bain et dévoile son astuce pour garder un corps de rêve à 50 ans

Du haut de ses 51 ans, Heidi Klum affiche une silhouette de rêve. La star a dévoilé son secret pour se maintenir en forme après 50 ans.

On ne la présente plus : Heidi Klum figure au classement des mannequins les plus célèbres de la planète.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la star germano-américaine est plus en forme que jamais. Du haut de ses 51 ans, cette dernière affiche un corps de rêve.

Crédit Photo : Heidi Klum / Instagram

Alors qu’elle profitait de ses vacances dans la station de ski d’Aspen (Colorado) aux côtés de son époux Tom Kaulitz, l’ex-guitariste du groupe Tokio Hotel, Heidi Klum a publié une photo d’elle en bikini sur son compte Instagram, dévoilant par la même occasion sa silhouette ferme et musclée.

Crédit Photo : Heidi Klum / Instagram

Pour garder la forme, la jolie blonde suit une routine sportive très variée, indique le magazine Femina. Voici ses astuces pour se sentir bien dans sa peau après 50 ans.

Une routine sportive bien rôdée et une alimentation saine

À 51 ans, Heidi Klum n’a rien à envier aux plus jeunes. Il faut dire que cette dernière est accro au sport. Parmi ses disciplines favorites, on peut citer le yoga, la boxe ou encore la musculation.

«C’est lorsque je suis en mouvement que je me sens le mieux, alors j’essaie d’être active au maximum dans ma vie de tous les jours. (…) Je vais faire des randonnées avec ma famille et mes chiens, je fais du trampoline, je saute dans ma piscine… et j’essaie d’aller courir sur West High Highway quand je suis à New York ! Je suis une mère et je travaille, alors il me faut être créative pour pouvoir tout faire», a déclaré la femme d’affaires dans une vidéo.

Vous l’aurez compris, le fait de pratiquer une activité régulière lui permet d’entretenir son corps et de rester en bonne santé.

Crédit Photo : Heidi Klum / Instagram

Celle qui a créé sa propre ligne de vêtements est également une adepte du jeûne intermittent, une méthode diététique qui consiste à manger sur huit heures et ne consommer que de l’eau ou du thé les 16 heures restantes. Malgré une routine alimentaire stricte, Heidi Klum ne se refuse rien.

«Je ne pense pas avoir une seule fois calculé le nombre de calories que je consomme. Ne croyez pas tout ce qui est écrit. Je ne calcule pas mes calories», a détaillé l’ex-épouse du chanteur britannique Seal.

Crédit Photo : Heidi Klum / Instagram

Enfin, l’Allemande boit plusieurs litres d’eau par jour pour avoir une belle peau et éliminer les toxines. Une astuce facile à mettre en place !