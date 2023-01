Elle donne naissance à un petit garçon le soir de Noël sans savoir qu'elle était enceinte

Le soir du 25 décembre, une femme âgée de 41 ans a donné naissance à un petit garçon. Victime d’un déni de grossesse, elle ignorait qu’elle était enceinte.

Une famille a eu une surprise pour le moins bouleversante le soir de Noël. Alexandra et Guillaume vivent à Montebourg, dans la Manche, avec leurs trois enfants issus de relations antérieures.

Le soir de Noël, la famille recomposée a eu la surprise d’accueillir un nouveau membre dans son foyer.

En effet, Alexandra a été victime d’un déni de grossesse. Ne sachant pas qu’elle était enceinte, elle a accouché dans la soirée.

« Le 25, nous avons passé la journée en famille, a raconté Alexandra. Un moment très agréable. Nous sommes rentrés à 21h30. Nous avons regardé la télé avec les enfants, puis je suis allée me coucher vers 22h30. Vers 23h30, alors que j’étais allongée dans mon lit, j’ai ressenti une vive douleur dans le ventre. Je commençais à perdre du sang. J’ai d’abord cru à une descente d’organes. »

Elle est victime d’un déni de grossesse

Devant l’urgence de la situation, le fils d’Alexandra a immédiatement appelé les pompiers tandis que Guillaume se tenait auprès de sa compagne. Puis instinctivement, Alexandra a commencé à pousser. Trois minutes plus tard, son petit garçon est né. Seulement quelques secondes après sa naissance, Guillaume a décidé de couper le cordon ombilical du bébé. Une bonne initiative qui a été saluée par les pompiers à leur arrivée.

« Ce genre d’accouchement très rapide, chaque mère en rêve ! Les premières minutes, j’ai eu du mal à me rendre compte, a confié Alexandra. Je l’ai eu neuf mois avec moi, et pourtant, je ne l’avais jamais senti me donner des coups de pied dans le ventre, bouger ou même avoir le hoquet. Je ne savais pas qu’il était là. Et puis une fois qu’il était là… Regardez-le, comment ne pas l’aimer ? »

Naissance d’un petit garçon le soir de Noël

Ainsi, Alexandra a donné naissance à un petit garçon de 3,3 kg, qui est né le 25 décembre à 23h53. Le couple ne s’attendait pas du tout à avoir un enfant, en partie parce qu’Alexandra est âgée de 41 ans. Si la surprise a été immense pour les parents, ce fut également le cas pour leurs enfants.

« Ils étaient choqués et dans l’incompréhension la plus totale, surtout les filles. Elles pensaient que quelqu’un avait déposé un bébé devant notre porte », a déclaré Guillaume.

Un grand élan de solidarité s’est ensuite organisé autour du couple, qui n’avait aucun accessoire pour leur bébé. Leurs proches et leurs voisins leur ont offert des vêtements et du matériel pour s’occuper de leur enfant. Guillaume a également pu compter sur l’aide de sa sœur, qui a eu un bébé il y a deux ans et demi, ce qui lui a permis de récupérer quelques affaires.

« Nos enfants ont été si compréhensifs, a déclaré Alexandra. Je pense que je me souviendrai toujours de leur réaction bienveillante à l’égard de leur petit frère. Il leur aura fallu une journée pour accepter. Aujourd’hui, ils sont très heureux et ont même eu le privilège de lui trouver un prénom. »

Le petit garçon, qui répond au nom de Tom, a créé la surprise au sein de cette famille et reçoit tout l’amour dont il a besoin. Si le couple ne s’était pas préparé à avoir un nouvel enfant, ce dernier se montre coopératif puisqu’il fait déjà ses nuits. Un cadeau de Noël pas comme les autres qui a fait le bonheur de cette famille.