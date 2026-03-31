Elle gagne 1,1 million d'euros au Loto... et perd tout l'argent après l'avoir caché à son mari

En Californie, une femme a remporté 1,1 million d’euros en jouant à la loterie. Elle a décidé de ne rien dire à son mari et a divorcé quelques jours plus tard. Cependant, elle a dû lui donner la totalité de ses gains au moment du divorce.

C’est une question que de nombreux joueurs de loterie se posent : l’argent fait-il réellement le bonheur ? Dans certains cas, les personnes qui gagnent des millions d’euros à la loterie peuvent tout perdre, comme cet homme qui a remporté 6 millions d’euros mais qui a tout perdu à cause d’une erreur de la banque.

En 1996, Denise Rossi, une femme originaire de Californie, a joué à la loterie avec ses collègues. Ils ont remporté le jackpot de 6,6 millions de dollars et Denise est repartie avec 1,3 million de dollars, soit près de 1,1 million d’euros.

Elle cache sa victoire à son mari

Cependant, elle a gardé ce secret et a caché sa victoire à son mari. Seulement 11 jours après être devenue millionnaire, elle a demandé le divorce après 25 ans de mariage, sans dire à son mari qu’elle avait touché le jackpot.

Denise Rossi n’est pas la seule personne à faire ce genre de cachotterie. En 2021, un homme a joué au Loto en secret sans le dire à sa femme et lui a avoué seulement quand il a remporté 3 millions d’euros.

Une grosse erreur

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Denise a donc divorcé et c’est seulement deux ans plus tard que son ex-mari a appris qu’elle était devenue millionnaire quand ils étaient encore ensemble. En effet, il a reçu une lettre adressée à Denise à propos du gain remporté, dont il ne connaissait pas l’existence.

“Je pense qu’il s’est gratté la tête pendant un moment en se disant : ‘Quoi ? Ce n’est pas possible’”, a indiqué Mark Lerner, l’avocat de M. Rossi

L’ex-mari a décidé de porter l’affaire devant le tribunal et le juge a estimé que Denise Rossi avait violé les lois sur la divulgation des actifs et des fonds et avait agi avec fraude ou malice. Elle a été condamnée à verser vingt versements annuels de 66 800 dollars, soit plus de 61 000 euros à son ex-mari, soit la totalité de ce qu’elle a remporté.

Une chose est sûre : elle aurait dû y réfléchir à deux fois avant de cacher son gain à son mari, car cette erreur lui a coûté cher.