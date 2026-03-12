9 personnes gagnent au Loto, se partagent le jackpot... et remportent le plus petit gain de l'histoire

Ce mercredi 11 mars, neuf personnes ont gagné au Loto en France. Elles ont été obligées de se partager le jackpot et ont finalement remporté le plus petit gain de l’histoire.

Au Loto, la règle est la suivante : si plusieurs personnes trouvent les bons numéros, elles doivent se partager le jackpot qui est jeu. Cette situation s’est produite ce mercredi 11 mars. Neuf personnes ont remporté le jackpot qui s’élevait à 3 millions d’euros en trouvant la combinaison suivante : 10, 12, 14, 16, 18 et le numéro chance 3.

Ces neuf personnes ont trouvé cette combinaison gagnantes et ont dû se partager le jackpot.

Une somme beaucoup plus petites

Contrairement à ces cinq collègues de travail qui se sont partagés plus de 2 millions d’euros au Loto, il s’agit bien là de neuf personnes totalement différentes, qui ne se connaissent pas et n’ont pas joué ensemble.

Selon Actu, en répartissant les gains, les joueurs ont finalement remporté la plus petite somme de l’histoire du Loto. Les 3 millions d’euros ont été divisés par 9 et au lieu d’être millionnaire, les gagnants ont remporté 333 334 euros chacun, selon le site spécialisé Tirage-Gagnant.

40 joueurs trouvent la bonne combinaison

Sur ce même tirage, 40 joueurs ont trouvé la bonne combinaison, sans le numéro chance, et ont chacun gagné 3 884 euros.

Cette nouvelle a été une désillusion pour les joueurs, comme pour cet homme qui a été obligé de partager son gain de 1 million d’euros à son ami après une promesse. La dernière fois qu’une telle situation s’était produite remonte à 2015, où cinq personnes se sont partagées le jackpot. Elles avaient toutefois remporté chacune 2 600 000 euros.

Jackpot

