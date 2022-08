Elle mise 5 euros à une partie de poker et remporte 800 000 euros avant de démissionner

Cette trentenaire, qui ne mise que des petites sommes, a été très surprise au moment de remporter ses gains.

Crédit : david-k/ Pixabay

Julie, employée dans un hypermarché de Vendée, possède un « petit vice caché », le poker en ligne. Alors la jeune femme y joue souvent, mais des petites sommes uniquement : « Je ne joue que des Expresso entre 1 et 10 €, plus souvent à 2 et 5 € », raconte-t-elle au site de paris sportifs et jeux en ligne qui l’a contactée par téléphone.

Expresso n’a rien à voir avec le café. Il s’agit d’une opération que Winamax a mis en place en mai dernier afin de permettre aux joueurs d’avoir une table à sept chiffres en misant un minimum 1 euro.

Pour Julie, l’opération fut plus que rentable. Avec cette petite somme misée, la trentenaire a remporté le jackpot de 800 000 euros. Une chance incroyable puisque Winamax ajoute qu’il y a deux chances sur 10 millions de remporter le gain.

« Je n’ai pas réalisé ce qui était en train de se passer »

Crédit : Leuchtturm81/ Pixabay

Il n’y a pas à douter, au moment où Julie a découvert la somme qu’elle venait de remporter, elle n’en a pas cru ses yeux. « J’en ai lâché mon téléphone. Je me suis mise à trembler partout, je n’ai pas réalisé ce qui était en train de se passer », confie-t-elle. Après une partie de 30 mains, la Vendéenne a finalement remporté la partie et les 800 000 euros.

Une belle somme pour cette jeune femme qui gagne chaque mois un SMIC. Des gains importants qui ont poussé Julie à quitter son travail après avoir prévenu ses proches. Elle pourra désormais réaliser ses rêves : voyager, devenir propriétaire d’un logement, se faire plaisir et surtout, devenir éleveuse félins. Julie avoue par ailleurs qu’elle continuera de jouer au poker en ligne.