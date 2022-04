Elle reproduit des looks de stars et montre que le style et la beauté ne sont pas une question de taille

Le nom de Katie Sturino, pourtant cette femme est en train de devenir très connue sur le web, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Sa spécialité ? Montrer que ce n’est pas le nombre de kilos qu’affiche la balance qui fait le style.

Crédit : Katie Sturino / Instagram

Pour arriver à prouver que tout est une question de confiance en soi et d’acceptation de qui l’on est, Katie Sturino a pris l’habitude de recréer des looks de stars et le résultat est vraiment génial. À tel point qu’elle est désormais suivie par plus de 770 000 personnes sur Instagram, principale plateforme sur laquelle est publie ses clichés. Du haut de ses 41 ans, elle souhaite montrer aux femmes que toutes peuvent être belles malgré des corpulence différentes.

Depuis 2015, Katie Sturino s'est donné pour mission de prouver que le style n'a pas de taille grâce à sa série intitulée #SuperSizeTheLook, qui présente une reproduction côte à côte d'une tenue de célébrité qu'elle admire. En faisant cela, Katie a déclaré qu'elle espérait « sensibiliser à l'inclusion de toutes les tailles et ainsi aider les autres à trouver la confiance et le confort dans leur propre peau. » Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est réussi !

Redonner de la confiance aux femmes

« Je veux inspirer tout le monde à s'amuser avec la mode et à prendre plus de risques avec des tendances qu'on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas porter ou qu'ils n'avaient pas le droit de porter à leur taille, comme les crop tops ou les imprimés très visibles. La mode est pour tout le monde. Nous ne devrions pas être obligés de suivre les règles que la société ou les médias nous ont imposées. Je veux donner aux gens les moyens de sortir des sentiers battus de leur style personnel et d'expérimenter la mode d'une manière qu'ils ne pensaient peut-être pas possible » a déclaré Katie Sturino.

Voici quelques-unes de ses meilleures reproductions de looks :

1. Chrissy Teigen

Crédit : Katie Sturino / Instagram

2. Kate Middleton

Crédit : Katie Sturino / Instagram

3. Miley Cyrus

Crédit : Katie Sturino / Instagram

4. Hailey Bieber

Crédit : Katie Sturino / Instagram

5. Olivia Culpo

Crédit : Katie Sturino / Instagram

6. Kendall Jenner

Crédit : Katie Sturino / Instagram

7. Meryl Streep

Crédit : Katie Sturino / Instagram

8. Zoë Kravitz

Crédit : Katie Sturino / Instagram

9. Vanessa Hudgens

Crédit : Katie Sturino / Instagram

10. Kourtney Kardashian

Crédit : Katie Sturino / Instagram

11. Gwyneth Paltrow

Crédit : Katie Sturino / Instagram