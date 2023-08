Elle touche le jackpot au loto et le cache à son mari au moment du divorce, elle va en payer le prix fort

Il y a quelques années, une femme a touché un joli pactole au loto. Elle va alors le cacher à son mari et même demander le divorce. Mais le pot aux roses découvert, elle va chèrement le payer.

Quand on a du succès et de la réussite, on n’est jamais à l’abri de se prendre le revers de la médaille, surtout quand on a menti. C’est l’expérience que vit une certaine Denise Rossi, qui a demandé le divorce avec son mari Thomas après 25 années de mariage.

Cela faisait plusieurs années qu’elle cherchait à se séparer de son mari donc leur divorce s’est déroulé sans trop de problèmes. Or, le mari était loin de se douter que le déclencheur de ce processus venait d’un événement arrivé à Denise. Quelques années après leur divorce, il a découvert que sa femme avait remporté le jackpot au loto à l’époque.

En effet, Denise Rossi était une joueuse aguerrie au loto, ce que son mari ne savait pas. Et un beau jour, la chance lui sourit et remporte la somme de 1,3 million de dollars (soit près de 1,2 million d’euros).

Un gain considérable qui change une vie. Et justement, Denise cherchait à changer de vie en se séparant de son mari. Elle va donc lui cacher la somme avant d’engager une procédure de divorce.

Un mensonge qui coûte cher

C’est une lettre d’une société de gestion des gains de loterie, reçue par Thomas Rossi, qui va révéler le mensonge de sa femme au grand jour. La lettre était adressée à son ex-femme et lui indiquait qu’elle allait recevoir un chèque pour réler une partie de ses gains.

Crédit photo : iStock

“Elle voulait que je quitte la maison très rapidement. Ce n’était pas son genre d’agir ainsi”, confie l’ex-mari floué à The Mirror. En découvrant la vérité, il comprend mieux la soudaineté de la procédure de divorce. Il décide alors de poursuivre son ex-femme en justice.

Thomas Rossi soutient que sa femme n’avait pas le droit de lui cacher les gains gagnés au loto pendant leur procédure de divorce. Une évidence pour le juge qui lui donne raison, stipulant que Denise Rossi a enfreint les lois sur la divulgation des actifs et des fonds, agissant de manière frauduleuse et malveillante.

Ainsi, elle a été condamnée à verser 20 annuités de 66 800 dollars (soit un peu plus de 61 euros). L’ensemble de ses annuités correspond à la totalité de ses gains au loto. Selon son avocat, elle aurait pu conserver ses gains si elle avait été honnête au moment du divorce : “J’aurais pu plaider avec succès qu’il s’agissait d’une propriété séparée”.

Malheureusement pour elle, elle doit payer le prix de son mensonge en versant ses gains à son ex-mari.