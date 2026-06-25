Une employée de 40 ans d'une des plus grandes banques des États-Unis filmée en train de voler une poubelle publique, son geste lui coûte cher

A New York, une employée de JPMorgan Chase a été licenciée après avoir été filmée en train de voler une poubelle publique qu'elle venait de vider en pleine rue.

Avant d’accueillir la folie de la Coupe du Monde, la ville de New York était déjà plongée dans une liesse indescriptible. En effet, les Knicks de New York, franchise NBA, ont remporté leur premier titre de champion depuis 1973. 53 ans d’attente enfin récompensés ! Et les New-Yorkais ont eu une façon bien à eux de faire la fête.

Pour l’occasion, la Big Apple s'était parée des couleurs bleu et orange de la franchise des Knicks, que ce soit dans la décoration mais aussi dans les installations urbaines comme les poubelles, ressemblant alors à de gros paniers de basket. Pour célébrer ça, tous les New-Yorkais sont sortis dans les rues, et certains ont réalisé quelques coups de folie afin de garder un souvenir de ce moment historique.

Parmi eux, une certaine Angie Baez, 40 ans. Une vidéo la montrant en train de ramasser la poubelle en édition limitée et d'en vider le contenu dans la rue a été publiée en ligne. Elle a ensuite semblé s'éloigner en emportant la poubelle peinte, avant de la prendre avec elle dans le métro.

Un licenciement sans ménagement

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Cependant, ce geste devenu viral n’a pas été sans conséquences pour la quadragénaire, qui a été licenciée de son poste de directrice chez JPMorgan Chase, l'une des plus grandes banques des États-Unis.

Son ancien employeur a déclaré dans un communiqué qu’Angie Baez ne faisait plus partie de l’entreprise. Dans un communiqué, le service de voirie de la ville de New York a déclaré :

« Jeter des ordures dans la rue et voler des biens publics pour son usage personnel sont deux comportements illégaux et antisociaux, qui ne sont pas dignes des New-Yorkais. En plus de tout cela, commettre ces deux actes devant une caméra est d’une stupidité incroyable. »

La quadragénaire en a certainement fait les frais, puisqu’elle a perdu son emploi mais aucune plainte n’a été portée contre elle par la ville, qui préfère faire preuve de clémence au regard de la liesse historique qui s'est emparée d'elle.